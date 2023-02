Salernitana-Monza 3-0, pagelle e highlights: Coulibaly monumentale, Candreva e Ochoa super

La Salernitana spezza l’incantesimo e ritrova la vittoria casalinga che mancava dal 22 ottobre e mantiene finalmente la porta inviolata. Tre punti fondamentali che permettono ai granata di scacciare i fantasmi delle ultime settimane. Paulo Sousa ha firmato il primo successo della sua gestione confermando il modulo proposto con la Lazio ma cambiando alcuni interpreti con Gyomber che prende il posto dello squalificato Bronn mentre Sambia torna titolare con Kastanos che è stato proposto titolare in luogo di Bonazzoli con Candreva proposto in posizione più avanzata.

Piatek spreca, Ochoa salva i granata

Partenza vivace su entrambi i fronti con i padroni di casa che vanno due volte ad un passo dal gol con Piatek che da buona posizione non riesce a deviare in maniera vincente prima in scivolata e poi clamorosamente di testa. La Salernitana è accesa e reclama un rigore per fallo su un ispirato Sambia. L’esterno destro poi serve un buon pallone a Candreva che conclude da buona posizione ma la sfera termina di un soffio a lato per la leggera deviazione di un difensore brianzolo.

Poco prima della mezz’ora in una mischia in area si scontrano, per fortuna senza conseguenze, Cragno, Caldirola, Pablo Marì e Daniliuc con il gioco che resta fermo per diversi minuti. Al 41′ è Ciurria, ispirato da Caldirola, ad andare ad un passo dal vantaggio per il Monza con Ochoa che salva d’istinto su Sensi con i piedi. Il messicano si ripete in chiusura dei 7 minuti di recupero del primo tempo.

Eurogol di Coulibaly, apoteosi granata con Kastanos e Candreva

La Salernitana c’è e dopo sei minuti della ripresa sblocca il risultato con un gol capolavoro di Coulibaly che supera Cragno con una spettacolare conclusione a giro. All’11’ Mota, subentrato a Gytkjaer, ha la grande chance del pari con Ochoa che si supera nuovamente. Al 20′, subito dopo gli ingressi dei rientranti Mazzocchi e Maggiore, Bradaric si involta sulla fascia su lancio illuminante di Candreva e cross al centro con Kastanos che si avventa sul pallone e realizza il suo secondo gol in maglia granata.

I granata giocano sul velluto e trovano il tris con Candreva che si avventa su una respinta corta di Cragno su conclusione di Piatek. L’attaccante polacco non riesce a sbloccarsi e fallisce il poker dopo aver superato anche il portiere brianzolo calciando a lato a porta vuota. Nel finale Ochoa chiude ancora la saracinesca su Colpani. La Salernitana fa festa per i tre preziosi punti e guarda con rinnovata fiducia alla delicata trasferta di domenica 5 marzo con la Sampdoria (calcio d’inizio ore 15).

Le pagelle: bene Sambia e Bradaric sulle fasce, Piatek generoso ma che errori

Ochoa 7,5: riconquista i galloni da titolare e mette la firma sulla vittoria granata con quattro paratissime. Grande reattività sulla conclusione di Mota Carvalho). Nel finale mantiene la porta inviolata con un bell’intervento su Colpani.

Daniliuc 6,5: l’austriaco è senz’altro tra i difensori di maggiore talento del pacchetto arretrato. Con il Monza mostra personalità e senso del piazzamento, tenta anche la via del gol.

Pirola 6: in ritardo su Ciurria, contiene in qualche modo Mota Carvalho che lo anticipa: in entrambe le occasioni lo salva Ochoa. Due sbavature in una partita complessivamente buona.

Gyomber 6,5: regala una pericolosa ripartenza al Monza, è l’unico neo di una partita perfetta per il rientrante slovacco. (29′ st Lovato 6: entra concentrato, era in crescita e rappresenta una risorsa in più per Paulo Sousa).

Sambia 7: offre una palla a Piatek da mettere solo nel sacco. Gioca continuità, va vicino al gol ed ha una sola disattenzione in occasione della chance di di Dani Mota. (19′ st Mazzocchi 6: torna in campo con disinvoltura dopo il lungo infortunio. Recupero prezioso).

Bradaric 6,5: si propone con grande continuità in fase di ripartenza e da un suo cross nasce il secondo gol.

Candreva 7,5: finalmente non è costretto a fare il pendolino sull’out destro sfiancandosi. Paulo Sousa gli ritaglia una posizione sulla trequarti che gli calza a pennello. Il Monza lo soffre. Il capitano granata è ispirato e ritrova anche il gol per una festa di compleanno anticipata e la dedica a moglie e figli. (45′ st Botheim sv).

Crnigoj 6: Sousa vorrebbe qualcosa in più in fase di inserimento ma fa tanta legna e si propone con discreta con continuità. (19′ st Maggiore 6: buon impatto e sensazioni positive per l’ex spezzino. Altro recupero importante per il tecnico portoghese).

Lassana Coulibaly 8: l’uomo ovunque, è tornato il mediano instancabile della prima parte di stagione. Questa volta impreziosisce la sua sontuosa prestazione con un gol gioiello alla Del Piero.

Kastanos 6,5: nel primo tempo fatica ad accendersi, Paulo Sousa gli dà fiducia e lo sprona e lui cresce e lo ripaga con il gol del 2 a 0. Incassa un ingenuo cartellino giallo.(29′ st Nicolussi Caviglia 6: quasi 20′ minuti per voltare pagina dopo le deludenti prestazioni con Juventus e Verona).

Piatek 5,5: sarebbe largamente insufficiente per i due clamorosi errori in fase realizzativa (uno sullo 0-0) ma gioca per la squadra e da una sua giocata nasce il gol dell’una zero, fondamentale anche in occasione del tris di Candreva. Ha solo bisogno di sbloccarsi.

Salernitana-Monza 3-0, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Monza delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Piatek va ad un passo dal gol del vantaggio

L’attaccante polacco non inquadra la porta da favorevole posizione

Sambia reclama per un contatto in area con Caldirola

Il tiro di Candreva viene smorzato da un difensore e termina sul fondo

Un mischione in area del Monza coinvolge diversi calciatori con il gioco che resta fermo per diversi minuti

Adriano Galliani segue con preoccupazione le evoluzioni del match dell’Arechi

Ciurria colpisce da buona posizione…

… e trova la risposta di Ochoa

Ochoa respinge la conclusione di Sensi

Coulibaly conclude a giro verso la porta di Cragno…

… e palla che va nel set

Ochoa salva miracolosamente su Dani Mota

Kastanos batte a rete da posizione favorevole…

… e trova il gol del 2 a 0

Candreva si avventa sulla respinta di Cragno…

e conclude a botta sicura…

… con la palla che varca la linea di porta

Piatek salta Cragno…

… ma conclude incredibilmente a lato