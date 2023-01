Sonia Bruganelli diventa docente universitaria alla Luiss

Dopo il periodo di vacanza trascorso a New York in famiglia, Sonia Bruganelli tornerà ad occupare la sua poltrona da opinionista al GF Vip dalle prossime puntate. Nel frattempo la moglie di Paolo Bonolis ha centrato un nuovo prestigioso successo professionale.

Nuova esperienza professionale per Sonia Bruganelli: sarà docente dell’Executive Program in Creatività

Per la sua esperienza in ambito televisivo la 48enne, laureata in Scienze delle comunicazioni, sarà docente alla Luiss di Roma per un nuovo corso, intitolato ‘I nuovi contenuti dell’informazione dell’intrattenimento’, che partirà a breve. Sonia Bruganelli sarà infatti tra i docenti dell’Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi. Vi parteciperà in quanto amministratore delegato della Sdl, web tv che si occupa, tra l’altro, dei casting di Ciao Darwin e Avanti un altro. Venti le lezioni previste del corso che prenderà il via a febbraio 2023.

Sul sito si legge che si tratta di un percorso altamente formativo che genera competenze adatte a soddisfare le esigenze dei professionisti di un settore in costante evoluzione e dalle grandi potenzialità. Un corso che si rivolge, in particolare, a producers, assistenti di studio, assistenti alla regia, programmisti, autori, collaboratori ai testi, redattori, giornalisti, content manager, addetti stampa e content creator. Costa 5900 euro più Iva.

La moglie di Paolo Bonolis è amministratore delegato della Sdl dal 2005

Sonia Bruganelli sarà tra i docenti per l’esperienza maturata con la Sdl per la quale lavora dal 2005 con il compito di scovare nuovi personaggi per le trasmissioni di Paolo Bonolis ma anche di contenuti web con alcuni format che hanno conquistato l’apprezzamento del pubblico. Tra questi I libri di Sonia dove l’opinionista del GF Vip si confronta con uno scrittore. Ora la nuova svolta professionale con il corso universitario alla Luiss di Roma.