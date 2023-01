C’è posta per te, Chiara Ferragni indignata per una storia: ‘Tossicità in persona’, Sabrina Ferilli: ‘Non ci credo’ (VIDEO)

“Matrimonio interrotto” è l’hashtag che è andato in topic trend quando Maria De Filippi ha introdotto la storia di Valentina e Stefano nel corso della puntata del 7 gennaio di C’è posta per te, la prima della nuova stagione. La vicenda ha infiammato il web ed anche Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli l’hanno commentata via social.

La storia del ‘matrimonio interrotto’ di Valentina e Stefano infiamma il web

Lei ha chiesto aiuto al marito per provare a recuperare il rapporto dopo averlo tradito con il fratello di un collega perché si sentiva trascurata e non amata come un tempo. La coppia ha tre figli e l’uomo, residente a Roma, a continua a frequentare l’abitazione dell’ex per stare vicino ai figli. Stefano ha accettato l’invito e si è confrontato con Valentina ma durante la discussione sono emersi particolari che hanno acceso il dibattito sui social. Le patatine non raccolte mentre la donna si stava occupando dei bambini, alcuni pesanti rimproveri per un parcheggio sbagliato e non solo. “Hai voluto tre figli e ora pedala” – ha affermato Stefano.

State guardando la storia di Valentina e Stefano su Canale 5? #CePostaPerTe pic.twitter.com/63TWMKrUTr — Witty TV (@WittyTV) January 7, 2023

La richiesta di perdono per il tradimento, il marito: ‘É una serpe, ci vado a letto perché mi spoglia e sono un uomo’

Ad infiammare ulteriormente la discussione l’ammissione di intrattenere rapporti intimi con Valentina. “Sono diventata la sua amante” – dice lei mentre il marito ribatte affermando che quando va a trovarla per vedere i figli lo spoglia. “Ci prova e io ci vado a letto perché sono uomo”. Durante il faccia a faccia Stefano ha manifestato l’intenzione di non fare dietrofront. “L’ho sbaglio l’ha fatto, ci doveva pensare prima… Gli mando dei serpenti perché è una serpe” – ha aggiunto. Maria De Filippi l’ha invitato a riflettere ed a provare a concedere una nuova chance alla moglie. Nonostante le perplessità Stefano ha aperto la busta.

Maria De Filippi convince Stefano ad aprire la busta, Sabrina Ferilli: ‘Non ci credo’, Chiara Ferragni: ‘Relazione tossica’

Una decisione che ha sorpreso Sabrina Ferilli che sarebbe finita diversamente. “Lascia sta Marì, la busta non si apre. Peccato… ” – aveva scritto pochi minuti prima della mediazione della conduttrice di C’è posta per te. “Ma non ci credo, c’è riuscita”. Non ha fatto giri di parole Chiara Ferragni, ripresa da Fedez, mentre commentava la storia di Stefano e Valentina. “Scappa, l’uomo più tossico, la relazione più tossica... Tutto quello che non dovrebbe essere una relazione” – ha affermato l’influencer…. “Per noi lui è la tossicità fatta persona”.