Salernitana-Lecce 0-1, pagelle e highlights: Basic non molla, Vignato e Gomis meritano più spazio

La Salernitana gioca un buon primo tempo ma ancora una volta si fa male da sola con uno sfortunato autogol. I campani non riescono a trovare il guizzo per riequilibrare il risultato nella ripresa e perdono anche l’ultimo treno salvezza. Dopo una contestata conferenza stampa Liverani si è giocato le residue chance salvezza riproponendo Gyomber terzino destro e preferendo Costil ad Ochoa dopo la brutta prova con il Cagliari. Basic preferito a Gomis contro i giallorossi che si presentano con Gotti in panchina al posto dell’esonerato D’Aversa.

La Salernitana gioca ma il Lecce passa al primo affondo con uno sfortunato autogol di Gyomber

La Salernitana palleggia e ci prova con coraggio e va vicino al gol con Pirola che irrompe di testa ma trova la risposta di Falcone. Al primo affondo passa il Lecce con uno sfortunato autogol di Gyomber nel tentativo di anticipare Krstovic. I padroni di casa reagiscono e vanno vicini al gol con una girata di Tchaouna che trova la risposta dell’estremo leccese.

Al 34′ un calcio piazzato di Basic non termina distante dai pali di Falcone che nel finale respinge miracolosamente una conclusione di Maggiore inseritosi coni tempi giusti tra le maglie della difesa salentina. Ad inizio ripresa Almqvist si rende pericoloso che da buona posizione non riesce ad inquadrare la porta. Liverani prova a dare una scossa alla squadra con gli ingressi di Gomis e Simy. Ci prova Candreva ma scivola al momento della conclusione e Falcone para senza problemi.

Falcone decisivo: salva su Maggiore e Gomis, Pippo Inzaghi verso il ritorno in panchina

Il tecnico granata getta nella mischia Zanoli e Vignato ed al 29′ Simy viene a trovarsi a tu per tu con la porta su imbucata di Zanoli: l’estremo difensore giallorosso è ancora una volta decisivo. Gomis ci prova dopo una bella combinazione con Basic ma trova la risposta di Falcone. Nel finale è ancora il senegalese a rendersi pericoloso con cross in acrobazia sul quale nessun granata si fa trovare pronto. I granata restano senza vittorie nel 2024. Dopo la sosta delle Nazionali torneranno in campo il 1° aprile, Pasquetta, a Bologna nel lunch match delle 12:30. Granata in silenzio stampa (ha parlato solo l’ad Milan) e nuovo cambio in panchina quasi scontato con Inzaghi pronto a tornare in sella.

Salernitana pagelle: Manolas e Pirola solidi, ingresso tardivo per Martegani, Weissman tanto impegno ma quasi non tocca palla

Costil 6: un paio di parate plastiche ed un dribbling funambolico nel finale che strappa gli applausi del pubblico.

Gyomber 5,5: torna titolare come terzino destro, va in tilt sul cross di Gendrey e fa autogol. Sfortunato, non fa male per il resto. (21′ st Zanoli 5,5: da una sua giocata nasce l’assist per l’occasione di Simy ma è discontinuo e rischia tanto in fase difensiva. Incassa un cartellino giallo.

Manolas 6buona prova del difensore centrale greco che gioca con personalità e mette una pezza quando i compagni sbandano pericolosamente. Prova a rendersi pericoloso in avanti ma non è fortunato. Anche lui non è perfetto in occasione del gol del Lecce.

Pirola 6: gran rientro da titolare, puntuale negli anticipi e pericoloso anche in fase offensiva. Va vicino al gol del pari.

Bradaric 5: si propone con grande continuità ma sbaglia anche tanto. Ancora una volta impreciso quando c’è da mettere la palla al centro.

Coulibaly 6: in crescita rispetto alle precedenti esibizioni. Lotta, si propone con continuità ma incassa un giallo dopo un errore di Costil che lo costringe ad inizio ripresa ad uscire dalla contesa (7′ st Gomis 6: parte timido e sbaglia tanto, si sveglia nell’ultimo quarto d’ora e spaventa due volte la difesa del Lecce. In una circostanza è decisivo Falcone).

Basic 6,5: impegno e generosità. L’ex laziale lavora tanti palloni e si propone con grande continuità ma trova scarsa collaborazione. Ci mette l’anima e sfiora anche il gol su punizione.

Maggiore 5: ha la chance del pareggio ma trova la risposta di Falcone. Gioca tantissimi palloni ma spesso finisce con il rallentare l’azione e viene fischiato dai tifosi. (26′ st Martegani 6: Liverani l’avrebbe dovuto mandare in campo ad inizio secondo tempo per dare un po’ di qualità alla manovra del reparto nevralgico granata).

Candreva 5,5: avrebbe bisogno di rifiatare ma è tra i pochi giocatori di qualità in rosa ed è l’unico a disposizione di Liverani che ha un discreto feeling con il gol… Ci mette l’anima ma alla fine combina poco.

Tchaouna 5,5: una buona accelerazione e un tiro a volo che impegna Falcone. Poi sparisce, quasi si nasconde. (21′ st Vignato 6: frizzante, acceso, dà un po’ di verve alla manovra offensiva. Non si comprende perché sia stato impiegato così poco).

Weissman 5: grinta e buona volontà ma tocca pochissimi palloni e non tira mai in porta. (7′ st Simy 5,5: ha una buona chance su una bella intuizione di Zanoli ma non trova nessuno a rimorchio in area e sbatte su Falcone).

Salernitana-Lecce 0-1, gli highlights

Falcone salva su Pirola

Lo sfortunato autogol di Gyomber

Lo slovacco devia nella propria porta nel tentativo di anticipare Krstovic

Falcone salva sulla girata di Tchaouna

Miracoloso intervento di Falcone su Maggiore

Almqvist pericoloso ad inizio ripresa

Simy murato da Falcone