Sparatoria Falls Township, uccise tre persone: caccia al 26enne Andre Gordon

É di tre morti il bilancio provvisorio della sparatoria a Falls Township, cittadina vicino Filadelfia, di sabato 16 marzo. La polizia ha chiesto ai residenti di restare in casa e di tenersi lontano dalle finestre.

Lo riporta Fox, sottolineando che diverse persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco ma al momento non si conoscono le loro condizioni. “Non è chiaro se si è trattato di un atto mirato” – spiegano alcune fonti della polizia ai media americani. La polizia è impegnata in una caccia all’uomo per fermare il killer, identificato nel 26enne Andre Gordon.

Si ritiene che stia guidando una Honda CRV grigio scuro del 2016, con registrazione della Pennsylvania KFR 1534 e un adesivo “Namaste” in lettere bianche sul lato destro del paraurti posteriore, ha detto la polizia. L’allarme è scattato alle 8:52 quando l’uomo ha sparato e ucciso due persone che vivevano in una casa lungo l’isolato.

In seguito alla sparatoria, ha detto la polizia, intorno alle 9:01, si ritiene che Gordon abbia ucciso un’altra persona nell’isolato di Edgewood Lane, a Levittown. Successivamente ha rubato un’auto sotto la minaccia di una pistola nel parcheggio del Dollar General sulla Bristol Pike, a Morrisville. Secondo le forze dell’ordine il killer conosceva le tre vittime. La parata per celebrare San Patrizio è stata cancellata.

🚨🇺🇸BREAKING: ACTIVE SHOOTER IN FALLS TOWNSHIP, PENNSYLVANIA



Emergency services are responding to an active shooter incident about 30 miles from Philadelphia.



Four fatalities and one injury were reported across three locations.



Authorities are searching for a suspect,… pic.twitter.com/kNj3lRaM9z