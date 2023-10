Salernitana-Cagliari 2-2, pagelle e highlights: disastro Martegani, coraggio e personalità per Dia

Il pari contro un modesto Cagliari serve solo ad evitare l’ultimo posto ai granata. Pippo Inzaghi ridisegna la Salernitana nell’esordio all’Arechi contro il Cagliari proponendo la difesa al 4 con il redivivo Fazio che riconquista anche la fascia di capitano con Costil che avvicenda Ochoa tra i pali dopo il tour del force per gli impegni della nazionale messicana. A metà campo Maggiore viene preferito a Legowsky. In avanti Cabral e Candreva a supporto di Dia.

Pippo Inzaghi ridisegna la Salernitana all’esordio: Costil debutta in serie A, turno di riposo per Ochoa

I granata partono con il piglio giusto e mettono in affanno la difesa sarda ma il primo pericolo lo corrono i padroni di casa con Makoumbou che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da posizione favorevole. La Salernitana replica con un tiro di Dia deviato in angolo.

In ripartenza i rossoblu creano qualche grattacapo alla retroguardia campana con Luvumbo che riceve palla in area e conclude rapidamente con Costil che blocca in due tempi. L’attaccante trova anche il gol ma la sua esultanza viene smorzata dalla bandiera alzata dell’assistente di linea per un evidente fuorigioco. La Salernitana ha una fiammata con Cabral che mette in moto Dia che accelera e salta un difensore rossoblu ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete. Replica immediata del Cagliari con Prati che trova la risposta di Costil.

I granata non tirano in porta, sardi pericolosi con Luvumbo e Prati

Nella ripresa prevale il nervosismo per 34′ minuti ed oltre ai cambi accade pochissimo. Inzaghi manda in campo Martegani e Stewart per smuovere qualcosa ma l’argentino diventa protagonista negativo del match. Il 7 granata perde banalmente il pallone a metà campo e in ripartenza il Cagliari sblocca il risultato con Luvumbo che non lascia scampo a Costil su assist del neo entrato Jankto. Inzaghi si gioca il tutto per tutto con l’ingresso di Ikwuemesi che serve a Dia la palla dell’1 a 1 ma non passa neanche un minuto e i sardi sono di nuovo avanti con Viola lasciato incredibilmente libero a centro area dalla retroguardia di casa.

Finale pirotecnico: Dia riprende due volte il Cagliari ed evita il ko

Notte fonda all’Arechi ma una clamorosa ingenuità dell’ex centrocampista del Benevento rimette la partita sui binari della parità. Il Var vede il fallo di mano di Viola dopo le proteste di Legowski con il senegalese che è implacabile dagli undici metri. Nel lungo extra time Ikwuemensi ha la palla della vittoria ma il suo diagonale termina a lato. Termina con un pareggio che non serve a nessuno.

Sardi furiosi (parlerà solo il ds) per la decisione della sala Var di richiamare Chiffi al monitor in occasione del fallo di mani fischiato a Viola. La Salernitana tornerà in campo venerdì 27 ottobre al Ferraris contro il Genoa con calcio d’inizio alle 20:45.

Salernitana pagelle: Fazio e Gyomber autoritari, bene Ikwuemesi

Costil 6,5: risponde presente nel primo tempo su Luvumbu e Prati, quasi riesce a respingere la conclusione dell’attaccante rossoblù in occasione del gol del vantaggio del Cagliari. Esordio positivo.

Mazzocchi 5: va spesso in sovrapposizione nel primo tempo ma senza lasciare il segno. Cala progressivamente e nella ripresa si vede pochissimo.

Gyomber 6,5: lo slovacco non sbaglia quasi nulla e prova a caricare la squadra nei momenti di difficoltà.

Fazio 7: risponde agli scettici con una prestazione autoritaria, decisivo in più di un’occasione su Luvumbu. Non ha responsabilità sui gol del Cagliari. (37′ st Ikwuemesi 6,5: firma l’assist del primo gol di Dia e per poco non trova il guizzo vincente per il clamoroso ribaltone nel recupero).

Bradaric 5: prova a scavallare sulla sinistra ma al momento del dunque non riesce ad essere incisivo. Da braccetto di sinistra non va a chiudere su Viola che è libero di firmare il gol del nuovo vantaggio sardo.

Coulibaly 5,5: un paio di strappi interessanti ma anche lui, come diversi compagni, sbaglia appoggi elementari. Frena invece di affondare e spreca una pericolosa ripartenza. (30′ st Legowsky 6: si prende con un pizzico di fortuna un rigore che non fa affondare i granata all’ultimo posto).

Maggiore 5,5: nel primo tempo fatica a trovare una posizione in cui possa incidere. Un po’ meglio nella ripresa da playmaker.

Kastanos 5: si vede solo al momento dei calci piazzati in cui fa da appoggio a Candreva. Anonimo. (10′ st Martegani 4: perde il pallone nella terra di nessuno e dà il via all’azione del vantaggio del Cagliari. Doveva dare estro e qualità alla manovra, ma sbaglia tantissimo. un disastro).

Candreva 5: anche lui in ombra, i compagni non lo aiutano ed è notte fonda. (30′ st Tchaouna 6: mette un po’ di pepe alla manovra granata in un momento in cui la squadra sembrava appannata e spenta).

Cabral 5: più fumo che arrosto. Un lancio illuminante per Dia ma anche due clamorosi errori in rifinitura Mai pericoloso. (10′ st Stewart 5,5: ingaggia una battaglia a sportellate con Goldaniga che lo contiene. Ci mette tanto impegno ma non conclude mai in porta).

Dia 7,5: tira un rigore all’incrocio dei pali mostrando grande personalità. Esulta polemicamente. La Salernitana aveva bisogno dei suoi gol, lui ne fa due ma non è bastato per centrare la prima vittoria in campionato.

Salernitana-Cagliari 2-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Cagliari delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Makoumbou non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione

Costil salva su Luvumbo

Il gol annullato a Luvumbo per fuorigioco

Dia colpisce l’esterno della rete dopo aver saltato un avversario lungo la linea di fondo

Costil respinge la conclusione di Prati con Maggiore a terra dopo aver ricevuto un colpo

Inzaghi al rientro delle squadre in campo

Simy in tribuna, l’attaccante potrebbe essere inserito in lista a breve

Luvumbo sblocca il risultato dopo l’errore di Martegani

Dia fa partire la conclusione del…

… pareggio granata su assist di Ikwuemesi

Viola riporta in vantaggio il Cagliari

Dia manda la palla all’incrocio dei pali…

… e fissa il risultato sul 2 a 2