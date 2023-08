Salernitana, raggiunta l’intesa per la riapertura della curva nord con l’opzione Capitolo San Matteo

Soluzione dinamica per i parcheggi e l’utilizzo dell’area di Capitolo San Matteo per i match con le squadre che muovono più tifoserie. Al termine del vertice di giovedì 3 aprile è stata trovata l’intesa per la riapertura della curva nord dello stadio Arechi ai tifosi della Salernitana.

Riapertura della curva nord: ospiti nei distinti e parcheggi dinamici, decisiva la mediazione di Cardinaletti della Lega Calcio

“Per i tifosi ospiti sarà utilizzato uno spicchio dei distinti” – ha confermato il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, che ha ringraziato Andrea Cardinaletti, coordinatore della commissione strutture della Lega A che ha partecipato al vertice. Duemila i posti per i sostenitori delle squadre avversarie con i lavori, come da convenzione, che saranno a carico della Salernitana.

Un impulso fondamentale dopo l’impasse che ha caratterizzato per mesi la vicenda. “Rafforzeremo Capitolo San Matteo (telecamere di videosorveglianza e illuminazione) per le partite di cartello e il comune metterà a disposizione delle navette”. Il Questore, Giancarlo Conticchio, ha sottolineato che si sono trovate le soluzioni per garantire la massima sicurezza.

Salernitana, l’ad Milan sui tempi per la riapertura della curva nord: ‘Spero già alla secondo o dopo la sosta’

Soddisfatto l’ad della Salernitana Maurizio Milan. “Siamo giunti alla conclusione di una vicenda che ha avuto diversi stop and go che si è conclusa grazie alla sapiente regia del Prefetto ed al giusto compromesso trovato su suggerimento del dottor Cardinaletti.

I tempi? Il primo possibile, ci siamo già organizzati per i parcheggi e ci attiveremo per la divisione del settore distinti in maniera da garantire la massima sicurezza. Spero già per la seconda interna (Udinese) di campionato o dopo la pausa (Salernitana-Torino del 18 settembre), comunque il settore sarà disponibile per la maggior parte della stagione”.