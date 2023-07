Salernitana calciomercato, dall’Argentina sicuri: formalizzata offerta per l’estroso Martegani

Dall‘Argentina sono certi: la Salernitana si sta muovendo concretamente per assicurarsi le prestazioni del 23enne centrocampista Agustín Martegani.

Salernitana all’assalto di Agustín Martegani dopo la frenata del Racing

Il ds Morgan De Sanctis avrebbe già presentato un’offerta ed aspetta soltanto una risposta dal San Lorenzo, squadra con la quale il calciatore argentino ha mosso i primi passi fino all’esordio in Primera División. Sulle tracce del calciatore c’era anche il Racing ma nelle ultime ore la trattativa sembra aver registrato una brusca frenata. Le parti non riescono a trovare la quadra e la Salernitana avrebbe approfittato di questo momento di impasse per provare a chiudere la trattativa.

Prestito per un anno con diritto di riscatto fissato a 4 milioni mentre il calciatore percepirebbe un ingaggio di 400.000 euro. Questa la proposta che il club granata avrebbe avanzato secondo la stampa argentina. Ora De Sanctis attende una risposta per poter regalare a Paulo Sousa un giocatore estroso che può giocare sia sulla linea di metà campo che come trequartista a sinistra. Lo scorso anno si era mosso il Verona ma l’operazione non decollò.

Il club granata avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, le caratteristiche del versatile centrocampista

Agustìn Martegani sogna di giocare in Europa con l’Italia tra le opzioni che lo intrigano di più. Sfumato Facundo Gonzalez, difensore uruguagio bloccato dalla Juventus, la Salernitana potrebbe stringere per uno o più rinforzi (in caso di passaporto comunicatorio) dal sud America.