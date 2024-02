Sofia Goggia choc, urlo e lacrime dopo la caduta: sarà operata subito a Milano

Si stava allenando in gigante, specialità nella quale aveva ritrovato feeling e risultati dopo un periodo di appannamento, quando è caduta sulla pista Casola di Pontedilegno. Sofia Goggia vive lo choc di un nuovo grave infortunio quando era lanciatissima verso la Coppa del Mondo di discesa libera. Sarà operata nel pomeriggio alla Clinica la Madonnina di Milano.

Un urlo ed il pianto quando ha tolto lo scarpone secondo quanto quanto riferito da alcuni presenti in pista. Secondo le prime indiscrezioni si tratta di un infortunio grave, al “terzo distale” della gamba destra appena sopra la caviglia e si teme per una eventuale frattura di tibia e perone. Sofia Goggia è stata trasferita in eliambulanza dove si porrà agli esami dei medici della Fisi.

La Fisi sottolinea che “non è stata ancora fatta alcuna diagnosi dalla commissione medica federale, che effettuerà gli accertamenti dovuti nelle prossime ore”. Goggia , sempre secondo i testimoni, era apparsa subito dopo la caduta tranquilla; immediato l’intervento del soccorso alpino. “Sta facendo adesso gli accertamenti e non so ancora niente di preciso” – ha detto all’ingresso della clinica Andrea Panzeri responsabile medico Fisi. “Ha inforcato in allenamento. Frattura a tibia e perone? È la paura di tutti sicuramente”.

La caduta di lunedì 5 febbraio è solo l’ultima di una serie, almeno una decina, dal 2007. Il primo incidente risale appunto a 14 anni fa, quando la campionessa italiana deve ancora compiere 15 anni: rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro. Un anno dopo si rompe l’altro menisco del ginocchio destro. Sembrano ricordi del passato ma il conto con la sfortuna non è ancora chiuso per la giovanissima sciatrice bergamasca: nel febbraio del 2011 ad Altenmarkt riporta un trauma cranico ed un infortunio muscolare. Nel 2012 ancora uno stop tramautico.

Ad Andalo si rompe ancora il crociato e il menisco del ginocchio destro mentre partecipa al gigante di Coppa Europa. Nel 2013 a Lake Louise in discesa di Coppa del Mondo si rompe il crociato ei due menischi del ginocchio sinistro. Si apre un periodo senza infortuni che dura cinque anni. Ed è il periodo di tanti successi che culminano con l’oro Olimpico nel 2018 a PyeongChang. A fine 2018, ad ottobre, ad Hintertux in Austria si frattura il malleolo peroneale destro per una caduta in allenamento. Il 9 febbraio 2020 a Garmisch si frattura la radio del braccio sinistro.

Una carriera costellata di infortuni

E sempre a Garmisch nel 2021 si rompe ancora una volta il ginocchio mentre sta percorrendo una pista turistica a gara annullata: stavolta è una frattura composta del piatto tibiale laterale. A Cortina il 23 gennaio 2022 riporta una microfrattura al perone, una distorsione al ginocchio sinistro e la lesione del legamento crociato. Dopo un recupero record di 23 giorni conquista un incredibile argento olimpico a Yanqing in Cina. Nell’ultima Stories aveva ricordato ai follower che i vincitori di un concorso avrebbero potuto sciare con lei a fine marzo.