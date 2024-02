A Varese un’insegnante e coordinatrice scolastica di 57 anni, Sara Campiglio, è stata accoltellata alla schiena da uno studente minorenne: trasportata in codice giallo al pronto soccorso, non è in pericolo di vita.

Un insegnante 57enne è stata accoltellata alla schiena all’istituto professionale Enaip di Varese: arrestato studente

In merito all’accaduto è stato arrestato uno studente minorenne dalla Polizia lunedì 5 febbraio con l’accusa di lesioni per aver ferito con una coltellata l’insegnate alla schiena all’ingresso a scuola un’arma portata da casa. Gli agenti sono intervenuti all’istituto professionale Enaip, in via Giulio Uberti, attorno alle 8:00. La docente, di 57 anni, insegna nella – scuola che il minore frequenta – ed è stata portata all’ospedale di Varese in codice giallo e non in pericolo di vita

Nel frattempo, la giunta lombarda si stringe attorno alla docente. “Innanzitutto, a nome della Regione e dei lombardi, solidarietà e vicinanza alla docente vittima di un episodio che non esito a definire preoccupante. Un fatto che, ancora una volta, pone al centro della nostra attenzione il nostro rapporto con le nuove generazioni”, afferma il presidente Attilio Fontana.

“Augurando alla professoressa di ristabilirsi al più presto” – aggiunge l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa “è triste registrare il ripetersi di casi simili. Bisogna insistere nell’azione di sensibilizzazione dei ragazzi contro la violenza in ogni sua forma. Allargando il ragionamento, è necessario intervenire senza esitazione su chi ha comportamenti violenti”.

“Sono vicina all’insegnante ed ai suoi cari, ringrazio i soccorsi medici che sono stati tempestivi e tutto l’ente che conosciamo bene – ha commentato l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Tironi – e ora ci siamo già attivati per fornire supporto psicologico anche agli studenti testimoni dell’aggressione. I programmi personalizzati per i ragazzi con problemi comportamentali devono avere sempre la nostra massima attenzione”.

Per il resto, “dobbiamo continuare a sviluppare percorsi su misura per tutti gli studenti- ha proseguito- soprattutto per quelli più fragili, come il giovane coinvolto in questo tragico episodio. Vogliamo insistere mettendo il benessere mentale dei ragazzi al primo posto”.