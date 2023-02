Camila Gomes, l’italo brasiliana regina del samba al carnevale di Rio

Camila Gomes ha fatto tris. Per il terzo anno la showgirl brasiliana naturalizzata italiana si è confermata una presenza importante della scuola di samba Unidos di Bamgu per il carnevale più famoso del mondo, quello di Rio de Janeiro, esibendosi la sera dello scorso 18 febbraio.

Camila Gomes fa tris con la scuola di samba Unidos di Bambgu al carnevale di Rio

«L’aver sfilato al Sambodromo con la scuola di danza è stata per me un’esperienza meravigliosa. Ho scalato un gradino alla volta per conquistare il mio ruolo nella squadra, cominciando dalle basi, e sono riuscita a diventare la regina di questa scuola» – ha affermato la ballerina. Suddivisa in varie cariche, anno dopo anno la Gomes è salita di livello all’interno della scuola guadagnandosi l’affetto e la stima del pubblico e degli addetti ai lavori. Il primo anno è stata la “destaque” sul carro carnevalesco della Unidos di Bamgu, lo scorso anno, il 2022, ha ricoperto invece il ruolo di musa della scuola e, infine, quest’anno è passata al grado di regina.

‘Ogni anno è stata l’occasione per acquisire nuove esperienze fino a diventare la regina della scuola’

«Ogni anno è stato per me l’occasione per acquisire nuova esperienza in qualifiche diverse perché ogni ruolo ha le sue caratteristiche: portamento, interazione, bellezza, altezza, peso. Regina della scuola, senza ombra di dubbio, è una delle qualifiche più belle perché è quella che rappresenta la scuola subito dopo i coreografi e che, durante la sfilata, “apre la danza del carro”» – ha aggiunto Camila Gomes che aggiunge: «Ora aspiro al prossimo step: diventare regina della batteria della scuola, che è colei che detta il ritmo della samba e fa guadagnare punti alla sua squadra».