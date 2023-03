Chi è Valentina Bissoli, l’erede di Monica Bellucci tra moda e sociale: ‘Mai su OnlyFans’

Ha sfilato per marchi prestigiosi ed ha posato per importanti riviste ma soprattutto è stata accostata ad un’icona di bellezza. Valentina Bissoli, 31enne veronese, è stata definita da Panorama come l’erede di Monica Bellucci. Un parallelo che non le ha fatto girare la testa ma anzi l’ha spinta a raddoppiare sacrifici ed impegno per realizzare gli obiettivi che si era prefissata quando ha iniziato i primi servizi fotografici.

Valentina Bissoli

Valentina Bissoli, la passione per la moda nel segno di Irina Shayk e Cindy Crawford, il parallelo con Monica Bellucci

Irina Shayk è stata fonte di ispirazione per Valentina Bissoli anche se non ha mai nascosto la venerazione per Cindy Crawford, la modella alla quale vorrebbe somigliare. Alta 1,77, capelli castani, occhi marroni, curve mozzafiato la veronese ha scoperto di recente la passione per il padel, sport che si avvicina molto a quello praticato da Matteo Berrettini, uno dei suoi sportivi preferiti (“Con lui andrei a cena” – ha dichiarato ad Affari Italiani).

Come ti sei avvicinata al mondo della moda?

“Inizio la mia carriera a 17 anni grazie ad un concorso indetto dalla casa di intimo Triumph “modella per una notte”. La direttrice di Élite model look Italia Brunella Casella mi include tra le modelle emergenti di domani su IoDonna ( La carica delle modelle italiane, le Bellucci, Boscono e Balti di domani/ sfilate 2013-2014)”.

L’anno dopo vengo definita da Panorama come “l’erede di Monica Bellucci “ che ho incontrato all’evento Nivea Italia del 2018. Tra le esperienze più significative ed importanti sono stata testimonial di Yamamay nel 2019 con le campagne pubblicitarie a favore del corpo delle donne e promotrice di un ideale di bellezza sano “My Confident beauty” e “Sexy Innovation. Sono stata protagonista dell’evento Moncler per Milano Fashion Week e tra le modelle “angeli” per il fashion show del brand Pin-Up Stars allo Stadio Renato Dall’Ara.”.

Valentina Bissoli con Ornella Muti

Moda e sociale hanno ispirato il blog Vita di una modella e il progetto Law4model

Lo stesso anno guest star ai Grammy Awards di Los Angeles (Oscar della musica) . Ho calcato per due volte il red carpet del festival del cinema di Venezia. Nel 2020 sono stata il volto del cortometraggio realizzato per Lamborghini Aventador diretto e prodotto da Stefano Guindani per la nota casa automobilistica.

“Sempre nel 2020 ho aperto il mio blog Vita di una modella contenente diversi articoli che raccontano il mondo della moda e tutte le tematiche ad esso annesse. Il blog ha portato alla formazione (insieme a due avvocatesse) di Law4model punto di riferimento per giovani aspiranti modelli. Mi sono rivolta diverse volte ad un pubblico giovane affinché si potessero promuovere i giusti valori molto spesso solo legati ad un’estetica effimera”.

Cosa ne pensi del fenomeno OnlyFans…

“Non aprirei mai un profilo Onlyfans. Sono contraria a questo genere di piattaforme soprattutto per quanto riguarda la mia immagine. Non giudico chi ha aperto un canale, ognuno compie le sue scelte con le dovute conseguenze. Ragazze e ragazzi di qualsiasi genere guadagnano vendendo per poche centinaia di euro il proprio corpo… che per me non è solo un “mezzo” bensì un “tempio” da rispettare e salvaguardare con cura e amore. I valori si stanno completamente perdendo e l’aspetto fisico sta prendendo il sopravvento sull’intelligenza e il buon senso… Il mondo dell’immagine ha assolutamente bisogno di una svolta importante”.

Valentina Bissoli riferimento per le aspiranti modelle con il progetto Law4mode: ‘OnlyFans? Il corpo è un tempio da rispettare’

Valentina Bissoli è stata immortalata per le copertine patinate di prestigiosi magazine come Grazia, Forbes, Maxim, Panorama, Elle, IoDonna, Vanity Fair, GQ ed è stata musa ispiratrice di fotografi internazionali come Giovanni Gastel e Chris Heads.

Ha lavorato per brand quali Carrera, Herno, Koinè, Relish, Chantelle, Pierre Cardin, Carla Ferroni e Replay. Nel corso del 2022 è stata ospite all’evento “Red Carpet del cuore” insieme a nomi quali Ornella Muti. Nel 2023 la modella e influencer volerà negli Stati Uniti per posare per un’importante rivista. Seguitissima anche sul profilo Instagram che conta 34mila follower.