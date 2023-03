Bambino in arrivo? Come organizzare baby shower e battesimo

La nascita di un figlio è una delle gioie più grandi che si possano provare. Il suo arrivo è anche l’occasione per condividere un momento di felicità con le persone care e festeggiare il lieto evento. Oltre al battesimo, sacramento e consacrazione radicata nella cultura italiana, da qualche anno ha preso piede una tradizione Made in Usa, il così detto baby shower. Due eventi che devono essere organizzati meticolosamente per risultare perfetti e che possono essere pianificati per conto proprio oppure da un’esperta del settore.

Come organizzare un battesimo

Indubbiamente la festa più importante per celebrare una nuova nascita. In passato, il battesimo avveniva quando il nascituro poteva contare ancora pochi mesi. Oggi, invece, non di rado il giorno del battesimo può coincidere con i festeggiamenti per il primo anno di età. In qualsiasi caso, l’organizzazione del battesimo deve essere fatta con sufficienti mesi d’anticipo.

Il primo elemento da prendere in considerazione e dal quale discenderanno tutte le altre scelte, è la definizione del budget che si ha intenzione di spendere. Una volta fatti i conti, occorrerà pensare lo stile e il tema del battesimo. Nel primo caso si può pensare ad un orientamento tradizionale, elegante, raffinato oppure ad uno più casual, informale e rustico. Rispetto al tema ci si può sbizzarrire secondo le proprie passioni e gusti. Definiti questi aspetti si può procedere con la scelta della data dell’evento, del vestito del battezzato, la prenotazione della chiesa e della location per il rinfresco e la preparazione della lista dei regali.

Infine, bisogna pensare alle bomboniere che si doneranno agli ospiti per ringraziarli della loro presenza e ricordare con affetto la giornata trascorsa. Di bomboniere per battesimi ce ne sono a bizzeffe e tutte declinabili secondo le proprie necessità. Negli ultimi anni sono di gran moda le bomboniere gastronomiche, arrivate al successo per la loro fruibilità e la facilità con la quale è possibile personalizzarle. L’olio extravergine di oliva è particolarmente apprezzato sia per la bontà della materia, che per le originali confezioni che possono essere scelte. Gli orci in terracotta, realizzati e decorati a mano da artigiani esperti, sono l’opzione migliore per avere una bomboniera esteticamente accattivante e diversa dalle altre. Al loro interno può essere versato l’olio che più si preferisce, così da rendere davvero unico il cadeau da donare ai propri ospiti.

Come organizzare un baby shower

Il baby shower corrisponde alla festa prenatale. Un’usanza importata dagli Stati Uniti d’America ma da qualche anno particolarmente apprezzata anche in Italia. La festa prenatale viene calendarizzata a ridosso del parto, più o meno al settimo/ottavo mese di gravidanza. Il compito di organizzare il baby shower spetta alle amiche della futura mamma, con l’onere di pensare al catering, agli allestimenti, ai giochi che verranno fatti nell’arco della giornata e alle sorprese per prossimi genitori.

Il baby shower rimane una festa meno formale rispetto al battesimo, ma non per questo meno esosa. Una sostanziale differenza sta nella lista degli invitati che non prevede le orde di parenti da entrambi i lati dei neogenitori ma piuttosto gli amici più stretti. Di simile al battesimo, invece, vi sono i regali portati dagli ospiti. In questa occasione si prediligono prodotti più pratici rispetto a gioiellini e oggetti costosi per il bambino. Sono ben accetti pannolini, vestitini, tutine, body, prodotti per l’igiene, bavaglini, ciccio, biberon e quant’altro.

Riprendendo e riadattando un’usanza tipica del battesimo, anche in questo caso spetta ai genitori lasciare un piccolo ricordo ai propri invitati. In questo caso andranno bene anche dei biglietti di ringraziamento confezionati e decorati per l’occasione.