Paola Caruso chiude con Gianmarco a un passo dalle nozze: ‘Era una relazione a 4’

Paola Caruso

La showgirl ospite a Verissimo rivela il motivo della rottura con Gianmarco

La showgirl Paola Caruso ha annunciato, tra lacrime e incredulità, la fine della sua storia d’amore con Gianmarco, l’uomo con cui avrebbe dovuto sposarsi a luglio. L’annuncio è arrivato durante la puntata di domenica 11 maggio di Verissimo, dove solo pochi mesi prima aveva raccontato con entusiasmo i preparativi per le nozze.

Bugie, tradimenti e un incredibile intreccio familiare

“Era tutto pronto, ho investito due anni della mia vita. Poi ho scoperto cose che mi hanno lasciata senza parole”, ha spiegato Paola. Dietro la decisione, non un semplice tradimento, ma una complessa rete di relazioni che coinvolgeva altre tre persone: la madre del figlio di Gianmarco, la stessa Paola, Gianmarco, e persino il padre del figlio della Caruso, Michele.

“Io pensavo di essere in una relazione a due. Invece era a quattro, e io non lo sapevo”, ha detto. “Quella donna la conoscevo, ma non sapevo che si sentisse anche con il padre di mio figlio. Ho scoperto tutto da foto e messaggi”.

Durante il soggiorno in America per l’operazione al piccolo Michele, Paola aveva già avuto sentori di abbandono. “Gianmarco è venuto solo qualche giorno, poi è tornato in Italia. Diceva di non poter restare per lavoro, ma non è un impiegato da cartellino. Avrebbe potuto esserci, e non c’era”.

‘L’ex di Gianmarco si vedeva con lui e con il padre di mio figlio’

Il colpo di grazia è arrivato il giorno del compleanno di Gianmarco. Paola, ancora negli Stati Uniti, gli aveva inviato una torta al ristorante. Ma ricevette foto che lo ritraevano con la sua ex e il figlio. “Lui mi ha detto di aver passato la serata da solo. Invece era con lei. E lei ha pubblicato tutto”.

Dopo aver verificato la rete di inganni e il legame con l’ex compagno di lei, Paola Caruso ha deciso di chiudere: “Mi è venuto il disgusto. Non riesco più a pensare a lui come al mio uomo. Non lo voglio più nella mia vita”.

Come sta il figlio di Paola Caruso

La Bonas di Avanti un altro si è soffermata anche sulle condizioni di salute del figlio, Michelino. “Stiamo facendo fisioterapia, sembra che l’operazione sia riuscita nell’intento. Il problema è che il corpo ha memoria del fatto che ha camminato male per due anni. Sono serena, ho fatto tutto quello che potevo fare e e anche di più”.

Poi un pensiero per mamma Wanda che soffre di di Alzheimer in stato avanzato. “Quando arrivi a un livello così avanzato di Alzheimer, tu vedi che lei non parla, lei non sa comunicare un problema. La parola non c’è, ma quando mi vede gli occhi si illuminano. Lì capisci che stai facendo tutto giusto perché è la tua mamma e lei ti ama alla follia e mi ha cresciuto. Io soffro a vederla così”.