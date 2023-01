Francesco Renga canta Angelo con la figlia Jolanda, l’emozionante video e la reazione di Ambra

Dall’intervista a Verissimo all’emozionante duetto con il padre in occasione del concertone di apertura di Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura. Jolanda Renga è tornata sul TikTok realizzato dopo che sui social l’avevano attaccata sostenendo che non era come il padre, Francesco Renga, e la madre, Ambra Angiolini.

Jolanda Renga, dall’intervista a Verissimo all’esibizione con il padre al concertone di Piazza della Loggia

“Quando sui social mi hanno attaccata dicendomi che ero brutta ci sono rimasta malissimo ed ho pianto per un’ora. . Poi ho deciso di registrare un video per me e per tutti quelli che si sono sentiti come me, perché è una vita che mi dicono che sono brutta” – ha affermato Jolanda Renga.

“Ho capito che quello che mi interessa di più non è tanto che la mia faccia piaccia ma che la mia persona piaccia agli altri perché di me non si potrà mai dire che sono cattiva o egoista” – ha riferito la 19enne incassando i complimenti di Silvia Toffanin. “Sei una ragazza eccezionale”. La giovane ha anche raccontato di aver iniziato a frequentare da poco un ragazzo.

Ambra Angiolini: ‘La vita intera non basterà, grazie vita mia’

Le emozioni forti sono però arrivate sul palco del concertone in Piazza della Loggia a Brescia nell’evento condotto da Ambra Angiolini. Sul paco sono saliti Francesca Renga e la figlia Jolanda per un duetto che ha emozionato il numeroso pubblico presente. Nel 2005 l’artista ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Angelo dedicata alla figlia nata poco tempo prima della sua partecipazione alla rassegna canora. Commossa Ambra Angiolini che su Stories ha commentato l’esibizione di padre e figlia: “La vita intera non basterà ma ci proverò lo stesso. Grazie vita mia“.