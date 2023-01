Viky Moore irrompe tra le Brave Ragazze di Sylvie Lubamba: la star torna in tv come audace giornalista

‘Brave Ragazze‘ è il nuovo programma sexy condotto da Renèe Sylvie Lubamba, in onda in chiaro su Bom Channel (canale 68 del digitale terrestre). Un format intrigante che vedrà protagonista anche un’inviata speciale da Torino decisamente audace. Si tratta di Viky Moore (nella foto), l’eclettica showgirl e star dell’hard che nell’occasione si trasformerà anche in giornalista piccante accanto alla nota speaker e opinionista Viviana Bazzani (ex naufraga de L’Isola dei Famosi).

Viky Moore inviata di Brave Ragazze

Brave Ragazze in onda su Bom Channel (canale 68), Viviana Bazzani e Viky Moore nel cast

La prima puntata della trasmissione è andata in onda il 23 Gennaio. Dodici le puntate inserite nel palinsesto di Bom Channel (canale 68 del digitale terrestre) con Brave ragazze che andrà in onda il lunedì, il mercoledì e e il venerdì a partire dalla mezzanotte. Ideato da Ivana Di Sapio e prodotto dall’agenzia Corona Enjoy il format è stato registrato all’interno dell’incantevole locale torinese Hollywood Club Prive’ ed è sponsorizzato da Santero 958.

Moltissime le star che prenderanno parte alle puntate del programma televisivo condotto da Renèe Sylvie Lubamba. Si è partiti con un’icona come Sonia Eyes e poi tanti altri nomi top quali Natasha Kiss, Luca Borromeo, Luciana Speranza, Nikki Thai, Luana Borgia, Eva Kisimova tra gli altri. E dopo aver partecipato con uno spettacolo di burlesque in una delle scorse puntate lunedì 30 Gennaio (a mezzanotte) la vulcanica Viky farà il suo debutto come inviata facendo domande provocatorie su argomenti che riguardano la sessualità degli italiani. Sarà per tutti una divertente e piacevole sorpresa.

Viky Moore

Il 30 gennaio l’esordio della performer per adulti come inviata: ‘Farò domande provocatorie sull’intimità’

Dinamica, nel suo percorso professionale si è messa più volte in gioco accettando nuove sfide. Tra le prime ad autoprodursi per uscire da alcune logiche del cinema per adulti. Quando ha intuito che i social sarebbero diventati un importante punto di riferimento ha iniziato a curare in maniera sempre più meticolosa i contenuti da proporre ai suoi numerosi follower ed ha attivato la pagina OnlyFans dove è seguitissima. “Per seguirmi basta collegarsi https://allmylinks.com/VikyMoore“