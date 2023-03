Acquisto smartphone: ogni quanto cambiarlo?

Che si sia o meno appassionati di tecnologia, arriva sempre un momento in cui è necessario cambiare il proprio smartphone. Ma c’è un termine di scadenza per uno smartphone o quando può dirsi vecchio? Non c’è una durata massima specifica per gli smartphone, fissata e uguale per ogni prodotto, ma in base ai singoli casi si può capire quando il dispositivo inizia a perdere i colpi. In genere, tutti gli smartphone nel corso degli anni diventano obsoleti a causa della tecnologia che avanza. Ma vediamo meglio di capire quand’è che arriva il momento di cambiare smartphone e come si può comprendere che sta effettivamente invecchiando.

Dove acquistare il nuovo smartphone

Se è giunto il momento di fare un cambio, occorre solo decidere quale scegliere tra la moltitudine di offerte lanciate in commercio. Più avanzano gli anni, più le innovazioni sono ghiotte. Per il proprio smartphone, si può optare tra l’acquisto online o quello in negozio. Scegliendo di acquistare il prodotto in negozio, si potrà avere una guida, nella scelta, da parte di un esperto del settore, che mostrerà i modelli a disposizione, indicandone tutte le caratteristiche. Si potrà inoltre toccare con mano lo smartphone, vederlo con i propri occhi e fare domande, al commesso, sul suo funzionamento.

Se, invece, si sceglie di acquistare online, si potrà trovare il sito più conveniente, valutando le offerte più appetitose. Navigando sul web, si possono trovare prezzi molto vantaggiosi e con la comodità di riceverlo direttamente a casa. Si potrà scegliere lo smartphone senza muoversi da casa, scegliendo in base a esigenze e gusti, prendendo informazioni delle schede tecniche proposte dai siti.

In ogni caso, per un’attenta valutazione, è bene prendere sempre in considerazione tutti i fattori che compongono uno smartphone. Oltre alle caratteristiche tecniche di base, valutate anche la durata della batteria, la qualità della fotocamera, il numero di SIM da poter inserire all’interno e quanto è espandibile la memoria. Ogni parametro può rivelarsi importante per ciò di cui si ha bisogno.

Come capire se lo smartphone sta invecchiando: i fattori da prendere in considerazione

Per capire se il proprio smartphone ha ormai fatto il suo tempo, bisogna tenere d’occhio alcuni fattori. A primo impatto, tralasciando i piccoli segni di usura che potrebbero trovarsi all’esterno del telefono, è importante vedere le condizioni dello schermo. Avere una buona visuale è fondamentale, soprattutto per chi passa molto tempo a telefono. I colori vividi e una buona risoluzione fanno sì che i nuovi modelli si discostino dai vecchi, invogliando la persona a fare un nuovo acquisto.

Ma non solo estetica, perché il valore dello smartphone è quasi all’80% nell’hardware. Vera importanza, infatti, l’assume ciò che c’è dentro al telefono, la memoria di cui esso dispone, la velocità nell’utilizzare App. Più si va avanti, e più si creano smartphone sempre più efficienti, in grado di soddisfare una larga fetta di mercato.

Anche la fotocamera è molto importante, perché oramai si vive nell’era del digitale, e si è abituati a conservare video e foto direttamente sul cellulare. Proprio per il fatto che si immortala ogni momento solo con un click, si tende sempre a cercare una resa professionale della fotocamera, che regala scatti magnifici, anche quando l’illuminazione scarseggia.

Ovviamente, questi fattori sono fondamentali per distinguere uno smartphone vecchio da uno nuovo, e se si ritiene che il proprio sia troppo distante da queste innovazioni degli ultimi tempi, forse è il momento di cambiarlo. In genere, una persona mantiene lo stesso smartphone per circa 3/5 anni. Chiaramente, un discorso a parte va fatto per i patiti di tecnologia, che tengono a restare al passo con i tempi, rincorrendo sempre l’ultima uscita, ma anche per quelli meno legati al mondo del digitale, che utilizzano poco lo smartphone e non prestano attenzione ad aggiornamenti e innovazione.