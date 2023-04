Immagini venerdì santo 7 aprile 2023 per WhatsApp

Oggi 7 aprile 2023 si commemora la passione e la crocifissione di Cristo in un venerdì santo triste e doloroso per il mondo che prega e confida nella forza della fede e vive nella speranza della resurrezione. La Chiesa con la meditazione della passione dei Cristo e con l’adorazione della Croce commemora la sua origine dal fianco del Signore, che sulla croce intercede per la salvezza di tutto il mondo. In questo giorno non si celebra l’Eucaristia.

Il venerdì santo si può mangiare la carne?

Come nel Mercoledì delle ceneri, i fedeli dai 14 anni di età in su sono invitati all’astinenza dalla carne (sono ammessi uova e latticini), e quelli dai 18 ai 60 anni al digiuno ecclesiastico, che consiste nel consumare un solo pasto (pranzo o cena) durante la giornata (è ammessa, oltre a questo, una piccola refezione).

La Via Crucis è un rito della Chiesa cattolica con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. Alcuni fanno risalire la storia di questa devozione alle visite di Maria, madre di Gesù, presso i luoghi della Passione a Gerusalemme, ma la maggior parte degli storici riconosce l’inizio della specifica devozione a Francesco d’Assisi o alla tradizione francescana. Sono 14 le stazioni della Via Crucis:

Gesù è condannato a morte Gesù è caricato della croce Gesù cade per la prima volta Gesù incontra sua madre Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene Santa Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade per la seconda volta Gesù consola le donne di Gerusalemme Gesù cade per la terza volta Gesù è spogliato delle vesti Gesù è inchiodato sulla croce Gesù muore in croce Gesù è deposto dalla croce Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

Buon venerdì santo, immagini da inviare via social

Oggi venerdì 7 aprile in tanti dedicheranno un pensiero ai propri congiunti ed agli amici. Di seguito alcune immagini per commemorare il venerdì santo da inviare via WhatsApp.