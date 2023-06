Buon onomastico Giovanni, Giovanna: immagini e gif di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 24 giugno San Giovanni Battista, venerato da tutte le chiese cristiane e considerato santo da tutte quelle che ammettono il culto dei santi. La figura del Battista, asceta proveniente da una storica famiglia ebraica della Giudea, è tra le più importanti dei Vangeli. La sua vita si intreccia con quella di Gesù Cristo che insieme a lui viene menzionato anche dal Corano (5 volte) come uno dei profeti più importanti che precedettero Maometto.

Figlio di Zaccaria ed Elisabetta che lo generano in tarda età. La sua nascita fu annunciata dall’arcangelo Gabriele a Maria, cugina di Elisabetta. Per aver conosciuto direttamente Gesù e per averne annunciato l’arrivo ancor prima che questi nascesse, Giovanni è ricordato come “il Precursore” o “il più grande dei profeti”.

Giovanni decise di andare a vivere nel deserto dove ha condotto una vita di penitenza e di preghiera. Nei Vangeli è definito “voce di uno che grida nel deserto”. Più volte dichiarò riconoscere Gesù come il Messia annunciato dai profeti ma il momento culminante fu quello in cui Gesù stesso volle essere battezzato da lui nelle acque del Giordano.

La novità del battesimo di Giovanni, rispetto alle abluzioni di tipo rituale che già si conoscevano nella tradizione giudaica, consisteva nel preciso impegno di conversione da parte di coloro che andavano a farsi battezzare da lui. Giovanni, dopo aver visto la manifestazione dello Spirito su Gesù e avere udito la Voce del Padre che parlava di Gesù come dell’eletto, decise di non sciogliere la sua scuola e di non seguire Gesù come uno dei suoi discepoli.

Continuò invece la sua missione e si spinse a condannare il matrimonio tra Erode ed Erodiade divorziatasi da Filippo i quali lo fecero incarcerare e decapitare. La morte per decapitazione ha fatto sì che Giovanni Battista sia noto anche come “San Giovanni Decollato“.

Il culto di san Giovanni Battista si diffuse prestissimo in tutta la Cristianità; molte città ne presero il nome e numerose chiese sono state intitolate al Santo. Inoltre è l’unico santo, come la Vergine Maria, di cui si celebra non solo la morte ma anche la nascita terrena.

San Giovanni Battista è santo protettore di Cantori, Carcerati, Cardatori di lana, Coltellinai, Conciatori di pelle, Condannati a morte, Fabbricanti di forbici, Fabbricanti di spade, Lavoratori del cuoio, Monaci, Musicisti, Pellicciai, Sarti, Sorgenti di acqua, Trovatelli, Uccellatori.

Significato del nome. Giovanni è un nome maschile italiano di origine ebraica che significa “dono o grazia di Dio, ma anche Dio ha esaudito, il Signore è misericordioso”.

Il 31 gennaio si festeggia San Giovanni Bosco

Da ricordare che il 31 gennaio si festeggia anche San Giovanni Bosco, il fondatore della Pia Società di S. Francesco di Sales, detta comunemente dei Salesiani. Originario di Castelnuovo d’Asti e figura amatissima. Fu attivissimo nell’educazione cattolica dei giovani. Poco alla volta aprirono oratori festivi, collegi per studenti, ospizi per artigiani, scuole diurne e serali, missioni fra gli infedeli in tutte le parti del mondo. Morì il 31 gennaio 1888 a Torino.