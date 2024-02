Benefici dell’attività fisica regolare sulla salute digestiva

L’attività fisica è fondamentale per il benessere generale dell’organismo, ma lo è in modo particolare per la salute dell’apparato digerente.

Infatti, l’esercizio fisico regolare può prevenire e alleviare molti disturbi gastrointestinali, come la stitichezza, il reflusso gastroesofageo, la sindrome dell’intestino irritabile e le infiammazioni intestinali, ma anche patologie più importanti come il cancro del colon-retto.

A questo proposito può essere utile, in presenza di sintomi come dolore addominale, evacuazioni anormali e gonfiore addominale, effettuare l’esame del sangue occulto nelle feci . Questo esame, infatti, riesce ad identificare la presenza di piccole tracce di sangue nelle evacuazioni, collegate ad alcuni disturbi sopracitati.

Il legame tra l’attività fisica e benessere gastrointestinale

L’attività fisica ha diversi effetti positivi sulla salute gastrointestinale, in quanto stimola la motilità intestinale, facilitando il transito e l’eliminazione delle feci. Questo previene la stitichezza, che è una delle cause più comuni di dolore addominale, gonfiore, emorroidi e diverticolite.

L’esercizio fisico aiuta anche a prevenire il reflusso gastroesofageo, che si manifesta con bruciore di stomaco, rigurgito acido e tosse stizzosa. Infatti, l’esercizio fisico riduce la pressione intra-addominale e aumenta il tono dello sfintere esofageo inferiore, impedendo al contenuto gastrico di risalire verso l’esofago.

L’allenamento regolare, inoltre, ha un effetto anti-infiammatorio sull’organismo, in quanto riduce i livelli di citochine pro-infiammatorie e aumenta quelli di citochine anti-infiammatorie.

Questo può essere utile per prevenire e trattare le malattie infiammatorie intestinali, come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, che si caratterizzano per episodi di diarrea, dolore addominale, perdita di peso e sanguinamento rettale. L’attività fisica può, inoltre, ridurre il rischio di cancro del colon-retto, che è associato a un’infiammazione cronica dell’intestino.

Lo sport è anche un potente antistress, in quanto stimola la produzione di endorfine, i cosiddetti ormoni della felicità, che inducono uno stato di benessere e di relax.

Lo stress psicologico è infatti un fattore scatenante o aggravante di molti disturbi gastrointestinali, come la sindrome dell’intestino irritabile. L’attività fisica può, quindi, aiutare a gestire questi disturbi.

Benefici dell’attività fisica sul microbiota intestinale

Secondo alcune ricerche, l’attività fisica ha effetti positivi anche sul microbiota e sulla permeabilità intestinale .

Il microbiota intestinale è l’insieme dei batteri che abitano l’intestino e che svolgono funzioni importanti per la salute, come la digestione degli alimenti, la sintesi di vitamine, la regolazione del sistema immunitario e la protezione da agenti patogeni.

Il microbiota intestinale è influenzato da diversi fattori e l’attività fisica è uno di questi, in quanto può modificare la sua composizione e la sua funzionalità, con effetti benefici per la salute generale.

In particolare, l’esercizio fisico può aumentare la diversità del microbiota intestinale, favorendo la presenza di batteri benefici e riducendo quella di batteri potenzialmente dannosi.

Una maggiore diversità del microbiota intestinale è associata a una minore incidenza di malattie metaboliche, infiammatorie, autoimmuni e ad un incremento delle difese immunitarie dell’organismo.

Per quanto riguarda la permeabilità intestinale, l’allenamento fisico è in grado di ridurla, migliorando la funzione di barriera dell’intestino e impedendo il passaggio di sostanze nocive o di batteri patogeni dall’intestino alla circolazione sanguigna.

L’attività fisica che favorisce il benessere gastrointestinale

Per ottenere benefici gastrointestinali, è importante praticare un’attività fisica regolare, adeguata al proprio livello di forma fisica e alle proprie preferenze.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti di svolgere almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica intensa a settimana , oppure una combinazione equivalente di entrambe. L’OMS suggerisce, inoltre, di effettuare esercizi di rafforzamento muscolare almeno due giorni a settimana.

Per quanto riguarda la tipologia di allenamento, gli studi lasciano libera scelta. Qualsiasi tipo di movimento conta, sia aerobico che anaerobico, l’importante è praticarlo con regolarità.