Chico Forti torna in Italia dopo 24 anni: l’annuncio di Giorgia Meloni e le reazioni (VIDEO)

“Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti” – così in un video diffuso a Washington la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni annuncia da Washington: ‘Firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti’

“Un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio. giorno di gioia per Chico per la sua famiglia per tutti noi lo avevamo promesso lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti “.

Ex produttore televisivo e velista italiano, Enrico Chico Forti, 65 anni, è stato condannato nel 2000 all’ergastolo da un tribunale della Florida per omicidio. L’accusa era di aver ucciso a Miami il cittadino australiano Dale Pike, trovato assassinato il 15 febbraio 1998 sulla spiaggia di Sewer Beach. Dale Pike era figlio del patron del Pike Hotel di Ibiza, Anthony Pike, con il quale l’ex produttore era in trattativa per l’acquisto del suo hotel.

Omicidio Dale Pike, nel 2000 la condanna dell’ex produttore: si è sempre professato innocente

Secondo l’accusa, l’omicidio avrebbe avuto come movente una truffa ai danni di Pike padre. Il trentino si è sempre proclamato innocente e vittima di errore giudiziario. Diversi comitati e personalità hanno sostenuto la causa di Chico Forti , sulla quale la nostra diplomazia era impegnata da tempo.

Nel dicembre del 2020 l’allora Ministro degli Esteri Di Maio aveva annunciato che il Governatore della Florida aveva accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. Da allora sono trascorsi 4 anni. Questa volta sembra essere arrivata la svolta.

“È una bellissima notizia per Trento quella del trasferimento di Chico Forti in Italia. Siamo contenti per lui, per la sua famiglia e in particolare per la sua anziana mamma Maria e per lo zio Gianni che non hanno mai smesso di battersi e di sperare anche quando pareva non esserci alcuno spiraglio”. – ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Il sindaco di Trento: ‘Mamma Maria e zio Gianni non hanno mai smesso di battersi’

“Il ritorno di Chico in Italia è una vittoria di entrambi e di tutti quelli che non hanno mai dimenticato il loro connazionale in carcere al di là dell’oceano. In questi anni la lontananza da casa ha reso la detenzione di Chico ancora più dura. Ora comincia per lui una nuova vita, nel suo Paese, vicino ai suoi cari. Finalmente l’auspicio di tanti è diventato realtà”.

Il caso Forti è stato oggetto di numerose trasmissioni televisive. In particolare Le Iene hanno seguito la vicenda con un ampio reportage, intervistando più volte l’ex produttore.