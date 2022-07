Benvenuto luglio e buon onomastico Ester: immagini da condividere

Benvenuto luglio, il mese in cui entra nel vivo la stagione estiva tra le prime partenze per le ferie e i week end al mare. Nel primo giorno del settimo mese dell’anno si festeggia Santa Ester, personaggio della Bibbia ebraica e dell’Antico Testamento.

Ester evitò lo sterminio del popolo ebraico

In origine si chiamava Adassa (nome ebraico che significa mirto) ed assunse il nome Ester quando entrò nell’harem del re anche se molti collegano l’origine del suoi nome alla divinità babilonese Ishtar. la vita della fanciulla ebrea viene raccontata nel Libro di Ester. Dopo aver fatto bandire la regina per essersi rifiutata di mostrare la sua bellezza ai suoi ospiti, il re Assuero fece portare Ester a Palazzo.

Il sovrano, che ignorava le sue origini ebraiche, se ne innamorò perdutamente e la fece incoronare regina. Salvò il popolo ebraico convincendo il re a rivedere l’ordine di sterminio offrendo loro la possibilità di difendersi e combattere. A Susa trionfarono gli ebrei. Ester “appare” nella Bibbia come una donna di grande pietà, caratterizzata dalla sua fede, dal suo coraggio, dal suo patriottismo, dalla sua prudenza e dalla sua risolutezza.

Marco Antonio dedicò a Giulio Cesare il settimo mese dell’anno

Luglio, in onore di Giulio Cesare, è il settimo mese dell’anno nel calendario gregoriano e giuliano e il quinto in quello antico romano. Fu Marco Antonio a dedicare a Cesare il suo mese di nascita.

Buon onomastico Ester e benvenuto luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Il 1 luglio si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Ester. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Ester. In tanti saluteranno il primo giorno del settimo mese dell’anno inoltrando immagini di Benvenuto luglio.