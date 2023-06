Temptation Island, Chiofalo e la somiglianza con Daniele: la reazione quando ha provato a contattarlo

Il romano Daniele De Bosis è uno dei protagonisti della decima edizione di Temptation Island. Finora il 33enne ha catturato l’attenzione del web più per la sua somiglianza con Francesco Chiofalo, protagonista del reality dei sentimenti alcuni anni fa, che per la sua love story con Vittoria.

Muscoli e tatuaggi: il romano Daniele De Bosis accende il web per la somiglianza con ‘lenticchio’

Nel corso della prima puntata ha messo in mostra muscoli e tatuaggi durante la presentazione dei tentatori. La clip è diventata virale sui social così come i meme che lo paragonano a ‘lenticchio’. Appassionato del benessere del corpo, Daniele De Bosis lavora come direttore di supermercato. Ha un matrimonio alle spalle ed è papà di un bimbo. Ora convive con Vittoria da 4 anni con quest’ultima che ha deciso di scrivere a Temptation Island perché vorrebbe avere un figlio ma lui rinvia sempre il discorso.

Al momento, però, Daniele De Bosis fa discutere soprattutto per la somiglianza con Francesco Chiofalo che nelle scorse ore ha parlato del 33enne romano. “Ci assomigliano ma non siamo la stessa persona” – ha precisato il personal trainer che ha rivelato di aver provato a contattarlo.

Francesco Chiofalo: ‘Ho provato a contattarlo, mi ha bloccato dappertutto: forse gli sto antipatico’

“Non basta avere tatuaggi, capelli rasati, essere di Roma e fare palestra per essere la stessa persona. “Al momento le uniche cose che scrivono sul suo percorso è che ci somigliamo. Volevo scrivergli su Instagram ma mi ha bloccato dappertutto. Forse gli sto antipatico” – ha chiosato Chiofalo.