Barbara d’Urso lascia Pomeriggio 5, il comunicato Mediaset e la nuova conduttrice

L’ultima istantanea le mani giunte in preghiera e le lacrime al funerale di Silvio Berlusconi e le dolci parole riservate al cavaliere. A fine maggio Barbara D’Urso aveva dato appuntamento ai telespettatori di Pomeriggio 5 a settembre con il cuore smentendo i rumors circolati su un suo addio.

Barbara d’Urso aveva dato appuntamento a settembre ai telespettatori nonostante i rumors sul suo addio

Evidentemente il fuoco covava sotto la cenere e Carmelita sperava che in forza di un contratto in scadenza al 31 dicembre sarebbe rimasta al timone della sua creatura. Nel frattempo il Biscione era al lavoro per una stagione all’insegna della rivoluzione sulla scia di quanto stava accadendo sulle altre reti, Rai in primis.

Nel frattempo Myrta Merlino ufficializzava l’addio a La 7 e forse è in quel momento che Barbara d’Urso doveva iniziare ad intuire che in Mediaset… L’aria che tira non è più quella di una volta. Con un comunicato stampa il Biscione ha annunciato che la conduttrice televisiva napoletana non condurrà più Pomeriggio 5.

La conduttrice lascia la storica trasmissione pomeridiana di Canale 5 che conduceva dal 1° gennaio 2008. Lo ha annunciato Mediaset , che parla di decisione concordata e “ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Mediaset annuncia nuovi progetti per Carmelita ma sarà divorzio, Myrta Merlino a Pomeriggio 5

La sensazione è che sia destinati ad altri. Magari da gennaio 2024 la vedremo in Rai a meno che le parti non decidano di chiudere prima il loro rapporto. Dopo 15 anni Carmelita lascia il timone a Myrta Merlino che saà protagonista del pomeriggio di Canale 5 mentre a Rete 4 potrebbe presto approdare Bianca Berlinguer che anche alla corte del Biscione dovrebbe avere… Cartabianca.