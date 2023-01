Buon onomastico Martina oggi 30 gennaio: video e immagini di auguri da condividere

Si festeggia, oggi 30 gennaio, Santa Martina. Secondo la tradizione l’esponente del patriziato romano fu martire cristiana sotto Alessandro Severo.

L’arresto di Martina

Nello specifico la diaconessa fu arrestata per aver manifestato la sua fede cristiana e portata davanti alle statua di Apollo, Diana e Giove e crollarono per un terremoto o per un fulmine mandato da Dio. Dopo l’evento miracoloso i persecutori della Santa decisero di darla in pasto ad un feroce leone ma l’animale si mostrò mansueto e non l’attaccò.

Santa Martina, persecuzione e morte

La donna fu successivamente torturata e uccisa per decapitazione presso il X miglio della via Ostiense (il decesso viene fatto risalire al III secolo). Il culto è stato rivitalizzato nel 1634 solo dopo che la tomba della martire, insieme a quella di Taziana e Prisca, fu scoperta sotto l’antica chiesa del Foro Romano. Papa Urbano VIII ne fece una delle patrone della città di Roma e fissò al 30 gennaio la data per i festeggiamenti in memoria di Santa Martina.

Significato del nome. Martina deriva dal latino Martinus e significa ‘dedicato a Marte’. Nel Medioevo cristiano questo nome era molto usato perché era legato al culto di devozione riservato a San Martino che era stato il vescovo di Tours, in Francia.

Auguri di buon onomastico. Oggi 30 gennaio, in occasione della ricorrenza di Santa Martina in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Martina.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 30 gennaio per gli auguri di buon onomastico.