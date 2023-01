GF Vip, televoto di fuoco: chi rischia di uscire secondo i sondaggi tra George, Nikita e Oriana

Un televoto rovente che ha creato tensioni e discussioni nella casa del GF Vip per quasi l’intera durata della settimana. A rischiare di lasciare la casa più spiata dagli italiani nel corso della puntata del 30 gennaio sono Nikita Pelizon, George Ciupilan e Oriana Marzoli. Chi riuscirà ad evitare l’eliminazione secondo i sondaggi di alcune pagine web e social?

Settimana rovente in casa per le nomination: Donnamaria si scusa con Oriana e litiga con Antonella

Quest’ultima è rimasta spiazzata dalla nomination dell’amico Edoardo Donnamaria che si è scusato con la venezuelana mandando su tutte le furie Antonella Fiordelisi. “Non immaginavo saresti finita ad un televoto così complicato” – ha riferito il volto di Forum.

In effetti i tre vipponi hanno avuto sempre un alto indice di gradimento tra i fan del reality show. Nelle prime battute del reality George era tra i preferiti in casa per la sua educazione ma anche per la saggezza dimostrata in alcune circostanze. Il TikToker ha preferito sempre restare ai margini delle dinamiche e degli scontri all’interno della casa più spiata dagli italiani. Un atteggiamento che l’ha penalizzato con alcuni compagni di avventura che hanno preso le distanze.

I sondaggi penalizzano George Ciupilan: il tiktoker rischia l’eliminazione, Nikita sbanca su web e social

La tagliente Nikita Pelizon e l’esuberante Oriana Marzoli, per motivi diversi, hanno incontrato i favori dei telespettatori con le fandom, i ‘nikiters’ e gli ‘oriele’, particolarmente attivi sui social. Secondo il sondaggio della pagina web Reality Show il meno votato, e quindi a rischio eliminazione, è George Ciupilan che ha incassato il 16% dei consensi. Oriana ha conquistato il 39% dei voti Nikita che è stata votata come preferita dal 41% delle preferenze.

La modella triestina svetta anche nella classifica della pagina web Grande Fratello forumfree con il 44,90% dei voti. Anche in questo caso il meno votato è George con il 18,46% con Oriana Marzoli spinta dai suoi fan verso la permanenza nella casa con il 36,64%. Tendenza che non cambia anche nei sondaggi di alcune pagine social. Per George Ciupilan le prossime potrebbero essere le ultime ore al GF Vip. Il verdetto sarà pronunciato da Alfonso Signorini nel corso della puntata del 30 gennaio del reality show.