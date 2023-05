Buon onomastico Petronilla oggi 31 maggio: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 31 maggio, Santa Petronilla martire, originaria della Galilea e morta a Roma tra la fine del I secolo e l’inizio del II secolo. Scarne le notizie sulla Santa venerata dalla Chiesa cattolica. Alcune informazioni sono state ritrovate su un affresco del IV secolo presente nella Basilica sotterranea della catacomba di Domitilla a Roma che si trova dietro l’abside della Basilica fatta costruire da Papa Sirico tra il 390 e il 395. Sull’affresco compare la scritta Petronella Mart. Secondo la tradizione Petronilla è la figlia spirituale di San Pietro prendendo il nome dell’apostolo.

Per la tradizione cattolica Petronilla è la figlia spirituale di San Pietro

Per tale supposizione la Francia ha adottato la martire come patrona. Pare che Carlo Magno venerasse molto la santa e nell’800 visitò la cappella dov’era custodito il corpo della Santa che viene invocata contro la febbre. Petronilla viene raffigurata mentre viene guarita da San Pietro, in alcuni casi è rappresentata come una giovane con un mazzo di chiavi e un ramo di palma ed in altri accompagnata da un delfino.

Il significato del nome. Petronilla deriva dal nome latino di età imperiale Petronilla, un diminutivo del nome Petronia; l’etimologia è incerta, deriva forse da o dall’etrusco Petruna, di oscurosignificato, anche se viene accostato popolarmente al latino (petra, “pietra” e quindi al nome Pietro).

Buon onomastico Petronilla 31 maggio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 31 maggio in occasione della ricorrenza di Santa Petronilla in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Petronilla.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Petronilla da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.