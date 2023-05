Tante belle foto con lo smartphone, ma attenzione agli imprevisti

Le fotografie scattate con gli smartphone sono diventate parte integrante della nostra vita quotidiana e grazie alla diffusione sempre più ampia di questi dispositivi, è facile scattare foto o girare un video ovunque e in qualsiasi momento, senza doversi portare appresso una macchina fotografica ingombrante come invece si doveva fare una volta.

Ormai la macchina fotografica degli smartphone è diventata la ragione per cui un dispositivo è preferito ad un altro e un comparto fotografico dedicato di ottima qualità permetterà di “intrappolare” al meglio tutti i nostri ricordi.

Memoria esterna e scheda sd

Le foto possono essere salvate sulla memoria interna del dispositivo, ma per risparmiare questo spazio, ci sono telefoni che montano una memoria esterna o scheda sd su cui è possibile salvare le fotografie e i video. Questa scheda potrà essere poi rimossa dallo smartphone e inserita in un computer o altro dispositivo compatibile con la sua lettura per poterne visualizzare il contenuto.

Parlando di smartphone Android, a volte può capitare però che quando si vanno a vedere le foto che sono state salvate nella galleria del telefono, queste non siano accessibili e si riceva un messaggio con scritto “scheda sd non rilevata”, un messaggio che impedisce al proprietario del telefono di riuscire ad accedere al contenuto che è stato salvato nella scheda. Molte volte questo messaggio manda nel panico la gente ed è la stessa cosa che è successa a me dopo che sono andato a cercare le foto che avevo fatto pochi minuti prima con il telefono.

Fortunatamente con una ricerca in Internet sono riuscito a risolvere più o meno facilmente il problema e per chi fosse interessato vi lascio qui le soluzioni che ho avuto modo di provare. Praticamente dopo un primo affanno e mezzo infarto perché pensavo di aver perso tutte le foto, sono andato alla ricerca in internet per risolvere questo problema della scheda sd che non veniva più riconosciuta e tra le soluzioni che ho trovato sul sito che ho trovato si consigliava di riavviare il telefono e altro ancora.

La prima cosa che ho fatto è stata infatti quella di riavviare lo smartphone, ma nulla, il messaggio che mi indicava che la scheda sd non era rilevata continuava a perseguitarmi. Ho così provato le altre soluzioni che ho trovato nella guida che ho trovato e alla fine munendomi del un lettore di schede che mi avevano dato con la scheda sd, ho rimosso la scheda dal telefono e l’ho inserita al suo interno.

Ho quindi inserito la scheda nel computer e magia, finalmente riuscivo a vedere le foto. A quanto pare lo smartphone non riusciva a leggere più la scheda, ma il computer si senza nessun problema, quindi ho fatto un bel backup di tutte le fotografie e dei video (circa un migliaio) e ho salvatto il tutto sul telefono.

Come risolvere gli imprevisti

Ormai i miei file erano al sicuro sul computer. Ho quindi provato a resettare la scheda sd e l’ho poi inserita sul telefono e finalmente non mi compariva più il messaggio con il riferimento alla scheda sd non rilevata. Per non sbagliare però ho deciso di sostituire la memoria esterna con una nuova, visto che ormai in lei non avevo più fiducia e ai miei ricordi che ho fotografato con lo smartphone ci tengo.

Quindi che dire? State attenti alle vostre foto, perdere i vostri ricordi salvati su un telefono può essere veramente un attimo. Se potete salvate ogni tanto una copia di backup sul vostro computer o su altra memoria fisica, altrimenti anche un cloud come Google Foto è molto efficace, in questo modo se la scheda sd su cui vengono salvati i file dovesse smettere di funzionare, la si potrà sostituire con una nuova senza perdere le foto fatte in precedenza.