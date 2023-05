Arisa fa chiarezza a Domenica In su Giorgia Meloni: ‘Non sono una traditrice, dalla parte dei diritti’

Si è sollevato un polverone per le esternazioni di Arisa su Giorgia Meloni nell’intervista rilasciata a Peter Gomez a La Confessione. La cantante ha deciso di tornare sull’argomento per far chiarezza nel corso della puntata del 28 maggio di Domenica In.

Le polemiche per le esternazioni di Arisa a La Confessione

L’artista ha manifestato il suo apprezzamento per la Premier sottolineando che le piace e va sostenuta perché ha cazzimma” – ha spiegato la cantante che si è sempre schierata a favore dei diritti LGBT+ e che rispetto alla tematica si comporta come una mamma severa e spaventata.

A distanza di alcuni giorni, dopo un discusso intervento su Stories, l’insegnante della scuola di Amici ha precisato alcuni aspetti del suo intervento. “Sono una che cerca pace e in ogni situazione cerco di trovare l’equilibrio anche quando non sembra esserci” – ha affermato Arisa sottolineando che in questi anni è sempre stata dalla parte di tutti i diritti e di tutte le minoranze.

“Donne comprese. Sono dalla parte di tutti i diritti. E posso essere anche contenta se una donna nel mio Stato sale al governo. Detto questo però non ha niente a che vedere col pensiero che ho col suo operato politico nei confronti di certe cose” – ha precisato la lucana che poi ha replicato anche alle allusioni fatte di un intervento legato alle sue aspirazioni sanremesi.

La cantante replica alle allusioni sul web: ‘Chiedo a Giorgia Meloni di non agevolarmi in nulla’

“É una realtà che ci siano grandissimi problemi con l’accettazione dei diritti LGBT+ e non voglio risultare una traditrice, una voltafaccia. Chiedo a Giorgia Meloni di non agevolarmi in nulla. Sono sempre stata dalla parte dei diritti e lo sarò fino all’ultimo giorno della mia vita” – ha chiosato con Mara Venier che ha riferito di averla vista molto avvilita e che è 15 anni che è un’icona gay e che quando arriva un assegno dal pride per le sue esibizioni le ha sempre rispedita al mittente.