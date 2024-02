In che modo le criptomonete stanno cambiando il gaming online?

Le criptomonete stanno modificando l’industria del gaming online, in modi impensabili fino a pochi anni fa. E lo stanno facendo in due modi: intervenendo nel settore dei videogiochi, attraverso il fenomeno del crypto gaming, e dando nuove opzioni agli appassionati di gambling, grazie ai casinò online che accettano anche le criptovalute. Si apre, dunque, un nuovo capitolo nel comparto che merita di essere studiato, per capire esattamente come funzionano queste nuove modalità di gioco.

Il gambling online con le criptovalute

Il sistema che sta alla base dell’uso delle criptomonete nel gambling online poggia su una struttura decentralizzata, che garantisce ai giocatori la possibilità di operare al di fuori del sistema bancario tradizionale. Ciò riduce in modo importante i tempi per le transazioni, che possono avvenire quasi in tempo reale. Inoltre, minimizza o annulla le commissioni bancarie, essendo indipendente da governi e intermediari.

I casinò con crypto in Italia rappresentano uno dei principali ambiti in cui l’impiego delle criptovalute ha preso piede. Queste piattaforme permettono ai giocatori di effettuare depositi e prelievi avvalendosi di valute digitali come i Bitcoin, gli Ethereum e i Litecoin. Le differenze, rispetto ai casinò online tradizionali, sono poche ma comunque importanti. Oltre al sistema di pagamento indipendente dalle monete fiat, possono cambiare anche le certificazioni, dato che spesso non sono erogate dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ma da enti internazionali.

In secondo luogo, se si parla dei giochi, piattaforme crypto come Stake casino in Italia presentano un catalogo più ampio. Oltre ai classici giochi da casinò, infatti, possiamo trovare anche una sezione sulle scommesse sportive.

Il gaming online e le criptomonete

L’introduzione delle valute digitali ha creato un ecosistema in cui l’anonimato, la sicurezza e la velocità delle transazioni riescono a fondersi con l’esperienza ludica. Non si parla dunque di investimenti o di speculazione, ma di semplice divertimento. Lo scopo del gaming basato sulle criptovalute, infatti, non è mirato al guadagno economico, ma assume una natura prettamente ludica.

Il crypto gaming si basa su una tecnologia chiamata blockchain, che consente di inserire all’interno dei giochi degli asset digitali come i token non fungibili (NFT). Si fa riferimento ad oggetti di gioco, come armature, armi e persino personaggi speciali, che i player possono comprare, vendere o scambiare all’interno di un mercato virtuale.

Ciò che rende particolarmente attraente il crypto gaming è la proprietà effettiva degli asset digitali da parte dei giocatori. A differenza dei beni virtuali tradizionali, che rimangono di proprietà degli sviluppatori, gli NFT possono essere trasferiti fuori dal gioco e conservare un valore autonomo sul mercato. Non a caso, vengono spesso visti come veri e propri oggetti da collezione, e possono accrescere il proprio valore nel tempo.

Non si tratta, comunque, dell’unica opzione disponibile. Alcune piattaforme di gioco basate sulle criptovalute, infatti, danno la possibilità di guadagnare criptomonete famose semplicemente giocando, il che apre nuove frontiere per l’integrazione tra divertimento e guadagno digitale. Si parla comunque di piccole cifre, e anche in questo caso prevale l’aspetto ludico rispetto a quello economico. Nei giochi in questione, a differenza del crypto gaming descritto poco sopra, si utilizzano criptomonete non proprietarie, come i Bitcoin.