The Voice Senior, arrivò 2° a Sanremo 2004: si rimette in gioco, lo riconosce solo Gigi D’Alessio (VIDEO)

Dal sogno di vincere Sanremo alla scelta di rimettersi in gioco a 60 anni a The Voice Senior. Mario Rosini si è presentato al talent condotto da Antonella Clerici con l’obiettivo di far girare uno dei giudici per entrar a far parte del loro team.

L’artista di Gioia del Colle ha scelto Ritornerai di Bruno Lauzi e la sua esibizione ha riscosso i consensi del pubblico e soprattutto dei 4 artisti doc chiamati a giudicarlo. La prima ad intervenire è stata Loredana Berté che gli ha chiesto da dove venisse. Nel discorso si è inserito subito Gigi D’Alessio che è stato l’unico a riconoscere il collega. “É Mario Rosini, ha partecipato a Sanremo 2004 quando vinse il mio amico Marco Masini. É un vero artista, alziamoci in piedi per questo grande”.

Arisa ha chiesto di duettare con lui sulle note di Io vorrei… Non Vorrei… Ma se vuoi di Lucio Battisti. Alla fine Mario Rosini ha scelto di entrare a far parte del team della cantante lucana. “Come potrei dirti di no” – ha riferito ringraziando i 4 giudici. “Mi avete fatto un regalo meraviglioso, torno a casa felicissimo”.

Mario Rosini fu 2° a Sanremo 2004

Al Festival di Sanremo 2004, condotto da Simona Ventura, Mario Rosini aveva chiuso al 2° posto con Sei la vita mia. La rassegna canora fu vinta da Marco Masini con L’uomo volante con Linda sul 3° gradino del podio con Aria, sole, terra e mare. Direttore artistico di quella edizione del Festival era Tony Renis.