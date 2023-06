Guida dettagliata: di cosa ho bisogno per iniziare a giocare ai giochi del casinò live?

Il casinò dal vivo è un’alternativa popolare al gioco in un casinò offline. Grazie allo sviluppo delle moderne tecnologie e alla possibilità di partecipare ai giochi a distanza tramite apparecchiature di trasmissione, migliaia di giocatori sono passati al gioco d’azzardo online. È possibile giocare a più giochi con croupier dal vivo su https://wazamba.com/it/games/live-casino.

L’assortimento di giochi di casinò live è ricco. I siti web di gioco d’azzardo offrono la possibilità di giocare a decine di tipi di giochi di carte moderni. I giocatori preferiscono i software con croupier dal vivo perché sentono l’atmosfera di un vero casinò offline e possono comunicare con gli altri partecipanti umani.

Come iniziare a giocare ai giochi live dei casinò?

Se siete alle prime armi e volete provare un’esperienza di gioco nuova, seguite la guida per evitare gli errori più comuni.

1. Trovare un sito di gioco d’azzardo adatto

Si noti che non tutti i casinò hanno una sezione dedicata al casinò dal vivo. Pertanto, è bene navigare su diversi siti web per assicurarsi che un casinò supporti il software del croupier dal vivo. Oltre a questo aspetto, prestate attenzione ai parametri successivi, quando navigate sui siti web:

– licenza e affidabilità verificate dai sigilli di approvazione di revisori indipendenti;

– l’elenco dei giochi forniti;

– bonus e promozioni, nonché i termini di scommessa;

– sistemi di pagamento supportati (alcuni casinò accettano anche le criptovalute);

– la gamma di estrazioni e tornei;

– opzioni per il gioco d’azzardo mobile.

Considerate con attenzione questa fase. Assicuratevi di trovare il casinò che offre le condizioni più appropriate e che soddisfa le vostre esigenze.

2. Verifica del profilo

Si tratta di una misura obbligatoria per avere accesso a tutte le funzionalità offerte dal sito. L’amministrazione sbloccherà la funzione di prelievo di denaro e alcuni altri strumenti dopo che avrete verificato il vostro profilo caricandolo:

– una carta d’identità, una patente di guida o un passaporto;

– una bolletta;

– una carta bancaria.

Questa fase consente di proteggere sia i siti web che i giocatori da truffatori, bot e falsi. Inoltre, gli utenti minori vengono tenuti lontani dal gioco d’azzardo.

3. Ricaricare un bankroll

Per poter giocare ai giochi di casino live, i giocatori devono investire denaro nei loro conti. Questo passo è obbligatorio, poiché in questa sezione non è disponibile una modalità demo. È possibile partecipare all’intrattenimento dal vivo solo se si dispone di un bankroll positivo.

Inoltre, un altro vantaggio del deposito del conto è l’attivazione del bonus. I casinò online sono pronti a moltiplicare notevolmente i depositi dei clienti; alcuni siti web raddoppiano gli investimenti. In questo modo, i giocatori ottengono più denaro per fare scommesse e giocare. La cosa principale è assicurarsi che la scommessa sia conveniente.

4. Scegliere un gioco

Ora siete pronti per iniziare a giocare con i rivenditori umani. Aprite la categoria intrattenimento e date un’occhiata all’assortimento di prodotti offerti. Vengono offerti diversi tipi di poker, blackjack, roulette e altri giochi. Si differenziano per diversi parametri, come ad esempio:

– gamma di scommesse (software per giocatori di basso e alto livello);

– sesso dei croupier (uomini e donne);

– regole (ogni variante del gioco ha le sue peculiarità, quindi assicuratevi di scoprirle);

– il numero di partecipanti (è possibile giocare in gruppi di 3-20 giocatori o uno contro uno con un croupier).

– Selezionate un gioco adatto, in base a questi parametri.

5. Determinare la dimensione della puntata

Ricordate una saggia gestione del bankroll. È consigliabile utilizzare solo il 10%-12% del proprio bankroll per il gioco attivo. In questo caso, si protegge il proprio bankroll dalla bancarotta.

Ecco a voi. È il momento di unirsi a un tavolo da gioco. Si noti che i giochi del casino live funzionano senza problemi non solo sui PC ma anche sui gadget portatili. Il software di gioco d’azzardo è personalizzabile per gli smartphone e non ne ostacola le prestazioni, consentendo ai giocatori di giocare in movimento, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.