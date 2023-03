4 idee particolari per illuminare con le strisce Led

Le strisce Led sono diventate una soluzione sempre più popolare per l’illuminazione interna ed esterna, ed i motivi sono diversi: dalla versatilità che sono in grado di garantire passando per l’ampia gamma di colori disponibili, elementi che le rendono adatte a qualsiasi tipo di applicazione.

Come premessa va ricordato che quella a Led è una tecnologia che presenta molteplici vantaggi a partire dal minor consumo di energia che possono garantire rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza, passando poi per la maggiore durata, la resistenza e la possibilità di creare effetti luminosi personalizzati.

Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che ci focalizziamo, fornendo 4 idee particolari per illuminare ambienti con le strisce Led.

1.Strisce di Led per la cucina

La cucina è una delle aree più importanti della casa, dove la luce è fondamentale.

Le strisce a Led possono essere utilizzate per illuminare i ripiani della cucina, i pensili, i banconi e gli angoli nascosti dove la luce tradizionale potrebbe non arrivare.

Inoltre, con l’ampia gamma di colori disponibili, è possibile creare un’atmosfera personalizzata a seconda del proprio umore o dell’occasione.

2.Strisce di Led per la camera da letto

La camera da letto è il posto dove si trascorre la maggior parte del proprio tempo, motivo per il quale è importante creare un’atmosfera rilassante e confortevole. Le strisce a Led possono essere utilizzate per illuminare la testiera del letto o il soffitto, creando un’atmosfera calda e accogliente.

Inoltre, le strisce Led possono essere utilizzate per creare un’illuminazione romantica, ideale per una serata con il proprio partner.

3.Strisce di Led per corridoi o scale

Le scale e i corridoi sono spesso trascurati in termini di illuminazione, ma con l’utilizzo delle strisce a Led è possibile creare un effetto sorprendente e funzionale.

Ad esempio, si possono installare le strisce Led lungo i gradini delle scale o lungo il pavimento dei corridoi per illuminare in modo sicuro il percorso, creando un ambiente accogliente e rilassante.

4.Strisce di Led per muri

Uno degli utilizzi tipici delle strisce di Led è quello per illuminare muri, sia in casa che all’aperto. Una soluzione di fortissimo impatto estetico che contribuirà a creare un effetto notevole in casa, in ufficio, in giardino.

In sostanza sono tante le idee per utilizzare le strisce a Led in casa o all’aperto con finalità di illuminazione; è bene ricordare che non si tratta di semplici strisce luminose, ma di veri e propri elementi di arredo che, grazie alla loro versatilità e alla possibilità di variare la tonalità e l’intensità della luce, sono in grado di creare ambienti luminosi sofisticati e personalizzati.

Possono essere usate, oltre alle idee sopra fornite, per illuminare gli angoli bui della propria abitazione, per terrazzi (sono molto resistenti alle intemperie), ma anche come luce d’accento per dare risalto a particolari elementi di arredo di casa come quadri o altro. Infine le strisce di Led sono ideali per essere usate nel corso di feste o eventi particolari vista la loro capacità di creare atmosfere calde e suggestive.