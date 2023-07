Prevenzione furti: guida alla scelta dei fari a led con sensore di movimento

Sono molteplici le funzioni a cui possono essere destinate le luci led, anche in virtù delle diverse tipologie di sensori di cui esse sono dotate. Sì, insomma, l’illuminazione led integrata da sensori vanta parecchie applicazioni, non solo in casa ma anche al suo esterno. L’intensità luminosa dei fari a led dotati di sensori può essere regolata in base alle necessità, ed è questo il motivo per il quale esse si possono utilizzare tanto in un’ottica di prevenzione dei furti quanto con l’obiettivo di generare luce di atmosfera in giardino. In casa o in ufficio, ci sono un sacco di contesti nei quali il ricorso all’illuminazione led rappresenta la soluzione più indicata.

Le caratteristiche delle luci con sensore di movimento

Fra le numerose tipologie di illuminazione a sensore, le più diffuse sono senza dubbio le luci con sensore di movimento. Va comunque tenuto presente che a seconda del dispositivo e della luce, il raggio di azione è variabile. Occorre, pertanto, fare in modo che il raggio nel quale viene rilevato il movimento dal sensore corrisponda con la zona che deve essere illuminata. Il motivo è semplice da intuire: evitare che si accenda la luce tutte le volte che qualcuno cammina per strada.

Prevenire i furti con l’aiuto del led: come si fa?

Come si è accennato, in molti casi l’illuminazione led integrata da sensori di movimento viene utilizzata al fine di prevenire le intrusioni da parte di malintenzionati e i tentativi di furto. Il consiglio, dunque, è quello di posizionare le lampadine e le luci led dotate di sensori in corrispondenza dei cancelli e più in generale di tutti i punti di ingresso di un edificio, che si tratti di un ufficio o di una casa. In questo modo si beneficia di un notevole deterrente che scombina i piani dei delinquenti, che di certo sono infastiditi dalla presenza di luce nei loro tentativi di introdursi nelle proprietà altrui. La caratteristica peculiare del funzionamento dei sensori di movimento è che essi si attivano a sorpresa per chi non li conosce.

Un segnale di avvertimento

L’illuminazione normale è visibile sempre, mentre le sorgenti luminose abbinate a un sensore di movimento entrano in funzione unicamente nel momento in cui si rileva un movimento. I ladri, pertanto, possono essere sorpresi dalla comparsa improvvisa della luce, la quale funge anche da segnale di avvertimento, non solo per gli inquilini ma anche, nel caso in cui l’edificio sia vuoto, per i vicini. Un altro accorgimento che vale la pena di mettere in pratica consiste nel tenere accesa una luce led, così che i ladri abbiano l’impressione che l’edificio non sia vuoto.

La luce led con sensore migliore per gli ambienti interni

Nel caso in cui si abbia intenzione di sfruttare l’illuminazione led a sensori anche negli ambienti interni, siano essi di un ufficio o di un’abitazione privata, la scelta deve essere effettuata in base alla grandezza degli spazi che si è intenzionati a illuminare. Oltre alle lampadine e alle lampade con sensore, si può fare affidamento anche su sistemi grazie a cui vengono collegati assieme diversi dispositivi muniti di sensore. In ogni caso il ricorso a sistemi di illuminazione a led permette di contenere il consumo di energia e rende più facile l’utilizzo della luce, visto che non si è costretti a mettersi in cerca dell’interruttore quando è buio. Anche dentro casa le luci con sensore sono utili per prevenire i furti, dal momento che l’illuminazione può fungere da monito se si accende in orari in cui in teoria non c’è nessuno in casa. Le luci led con sensore di movimento nella maggior parte dei casi sono integrate nelle lampade da soffitto o da parete. Per la cantina o il garage, invece, si può optare per i tubi fluorescenti a led, adatti anche ad ambienti umidi.

