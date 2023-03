Terremoto dopo il boato a Napoli in tarda serata, paura per il nuovo sisma in area Flegrea

Paura a Napoli e provincia per una scossa di terremoto che ha interessato l’area Flegrea nella tarda serata di lunedì 13 marzo. Nonostante la magnitudo registrata, 2.8 con epicentro a 4 chilometri da Pozzuoli, di grado medio bassa il sisma è stata avvertito da numerosi residenti per la profondità superficiale (3 chilometri).

Il terremoto è stato preceduto da un boato che ha scosso ancor più la popolazione facendo sobbalzare chi era andato da poco a letto. Il sisma è stato, infatti, rilevato dagli strumenti dell’Ingv alle 23:40. Molti residenti dell’area Flegrea hanno sottolineato che la percezione era di una scossa superiore a magnitudo 2.8. C’è chi si è rivolto al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, chiedendo la chiusura delle scuole a scopo precauzionale.

Al momento nessun provvedimento in tal senso è stato preso. Del resto la zona è interessata da secoli da movimenti tellurici di questa intensità per via del fenomeno del bradisismo