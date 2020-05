Attilio Fontana: ‘Giro sotto scorta per il clima d’odio, si decide venerdì per la Lombardia’

Lombardia off limits per le altre regioni anche dopo il 3 giugno? Attilio Fontana ha chiarito la situazione nel corso della puntata odierna, 27 maggio, di Pomeriggio 5 sottolineando che il via libera dipenderà dall’andamento della curva epidemica del contagio da Covid 19.

‘Spostamenti dalla Lombardia? Venerdì la decisione in base ai dati sul contagio’

“Ieri ho avuto un lungo incontro con il Ministro Boccia e non è stata presa alcuna decisione in quanto dobbiamo attendere i dati. Dobbiamo verificare l’andamento della curva del contagio e poi toccherà all’Istituto superiore di sanità prendere una decisione. Bisogna aspettare venerdì e se i cittadini fanno i bravi può darsi che riusciamo ad aprire già dalla prossima settimana”.

Attilio Fontana a Pomeriggio 5: ‘Non sono stato io a chiedere la scorta’

Attilio Fontana ha confermato di essere costretto a girare sotto scorta su decisione del Prefetto di Milano e di Varese da lunedì 25 maggio 2020 per aver ricevuto minacce e intimidazioni.

“Purtroppo è stata presa questa decisione per notizie non vere. La strumentalizzazione politica, fatta anche da certa stampa, ha creato questa situazione di odio. In ogni caso non sono stato io a chiedere la scorta“.