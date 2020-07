Coronavirus Campania, multa di 1000 euro per chi non indossa la mascherina

In arrivo maxi sanzioni per chi non indossa la mascherine nei luoghi dove vige l’obbligo. Nuova ordinanza ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio dopo il vertice dell’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza Covid 19 in Campania.

Coronavirus Campania, nuova ordinanza dopo l’impennata di casi

Questo pomeriggio il governatore De Luca aveva anticipato che sarebbero stati presi dei provvedimenti per cercare di porre un argine al graduale aumento di casi di coronavirus.

In particolare il Presidente della Campania aveva inviato sindaci e polizia municipali ad intensificare i controlli ed a chiudere le attività nel caso clienti e dipendenti vengano sorpresi senza mascherine.

Passeggeri senza mascherina, mezzi pubblici bloccati

L’ordinanza, che sarà pubblicata nella serata di oggi (24 luglio), conterrà le seguenti misure:

Blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere.

Sarà previsto il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso, sui mezzi pubblici compresi i traghetti). Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la mascherina.

Si invitano le forze dell’ordine e le polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici etc.

I cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena.