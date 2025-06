Fluminense elimina l’Inter dal Mondiale per club: c’è anche la mano di Allegri, lo sfogo di Lautaro

La commozione di Thiago Silva al triplice fischio

L’Inter ko contro il Fluminense: l’aneddoto di Thiago Silva su Allegri

L’Inter viene eliminata dal Mondiale per club 2025 agli ottavi di finale, sconfitta per 2-0 dal Fluminense. Ma a sorprendere non è solo il risultato. A fine gara, Thiago Silva ha svelato un curioso retroscena:

«Ho chiamato Massimiliano Allegri prima della partita per chiedere qualche dritta sull’Inter. I suoi consigli si sono rivelati utili».

Un colpo di scena che aggiunge pepe a una sfida già calda, in cui il tecnico italiano – neo allenatore del Milan – ha indirettamente contribuito al successo del club brasiliano in un anticipo di derby.

La cronaca: Inter spenta, Fluminense cinico

Il match si apre subito in salita per i nerazzurri. Dopo soli 3 minuti, German Cano porta in vantaggio il Fluminense con un colpo di testa preciso. Al 40’, il raddoppio firmato Thiago Silva viene annullato dal Var per un’irregolarità, tenendo viva la speranza interista.

Ma la reazione della squadra di Inzaghi arriva troppo tardi. Solo dopo l’80’, l’Inter si rende pericolosa con due occasioni di Lautaro Martinez. Tentativi vani: al 93’ Hercules chiude il match con una rasoiata che vale il 2-0 definitivo.

Il Fluminense accede così ai quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Manchester City e Al Hilal.

Thiago Silva: “Allegri? Solo consigli tattici, niente Milan”

Intervistato da Canale 5, Thiago Silva ha chiarito di non aver parlato del Milan con Allegri, suo ex tecnico in rossonero:

«Solo suggerimenti tattici sull’Inter. E visti i risultati, hanno funzionato».

Una rivelazione che crea una curiosa intersezione tra Serie A e calcio sudamericano, con un ex allenatore italiano ad aver fornito la chiave per battere una big europea.

Lautaro si sfoga: “Chi non ha voglia, può andarsene”

Deluso e visibilmente provato, Lautaro Martinez ha parlato duramente nel post-partita:

«Nel primo tempo non siamo scesi in campo. Tanta stanchezza mentale, tante scelte sbagliate. Mi scuso con i tifosi, soprattutto con chi è venuto fin qui».

L’attaccante argentino non ha risparmiato critiche alla squadra:

«Chi vuole restare, deve dimostrarlo. Chi non ha più voglia, può andare via. Vogliamo gente pronta a lottare. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute».

Inter fuori dal Mondiale e a secco di titoli

Con questa sconfitta, l’Inter chiude una stagione senza trofei, lasciando spazio a una necessaria riflessione interna.

Le parole di Lautaro, unite al deludente cammino internazionale, fanno pensare a un mercato estivo agitato e a una probabile rivoluzione in rosa.