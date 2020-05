‘De Luca le nouveau Roi d’Italia’, la pagina fake de Le Parisien trae in inganno anche Lucia Annunziata (VIDEO)

“Vincenzo De Luca le nouveau Roi d’Italia“. La pagina fake de Le Parisien ha tratto in inganno anche Lucia Annunziata nel corso della trasmissione Mezz’ora in più, in onda su Rai 3.

‘Spero che l’ufficio stampa l’abbia informata sul titolo de Le Parisien’

“Vorrei fare con lei un discorso a largo raggio. Innanzitutto vorrei sapere se ha visto il titolo de Le Parisien che la incorona re d’Italia, spero che l’ufficio stampa l’abbia informata. Anche un altro giornale negli Stati Uniti l’ha celebrata” – ha aggiunto la giornalista salernitana.

Il Governatore, senza smentire la Annunziata, ha fatto buon viso a cattivo gioco. “Questa è poesia, ora conta la prosa” – ha affermato prima di annunciare di non aver sottoscritto alcun accordo con il Governo sulla ripartenza in fase 2.

Lucia Annunziata precisa: ‘Era uno scherzo’, Toti: ‘De Luca l’avrebbe meritata’

In un primo momento la pagina fake de Le Parisien ha fatto il giro del web a suon di condivisioni ma molti hanno notato delle divergenze, rispetto al quotidiano francese, nell’impaginazione ed anche un errore nel titolo che riportava “Le noveau Roi d’Italie” ma in realtà si scrive nouveau.

A fine puntata Lucia Annunziata si è corretta: “Lei ha compreso che quella pagina era uno scherzo” mentre Giovanni Toti, governatore della Liguria, si è complimentato con Vincenzo De Luca: “Sarebbe stata meritata”.