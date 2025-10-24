Omicidio di Newhaven, Derek Martin uccise la coppia e poi andò a prendere i figli a scuola: condannato

Derek Martin sarà condannato per la morte Chloe e Josh Bashford

Il verdetto dopo due anni di attesa

Un uomo che ha ucciso una coppia nella loro casa prima di andare a prendere i loro figli a scuola è stato riconosciuto colpevole del loro omicidio.

Derek Martin, 67 anni, di Brighton (East Sussex), è stato dichiarato colpevole del duplice omicidio di Josh Bashford, 33 anni, e della moglie trentenne Chloe, nella loro abitazione di Newhaven nel giugno 2023.

L’uomo aveva ammesso l’omicidio colposo ma aveva negato l’intenzione di uccidere, sostenendo una minore responsabilità.

Durante il processo al tribunale di Brighton, è emerso che Martin era molto legato alla coppia e ai loro quattro figli, trascorrendo spesso del tempo nella loro casa. Dopo cinque ore e mezza di deliberazione, la giuria lo ha riconosciuto colpevole all’unanimità. Martin, con la barba e una tuta grigia, è rimasto impassibile mentre venivano pronunciati i verdetti.

La ricostruzione del delitto

Secondo quanto emerso in aula, il 67enne aveva colpito Chloe Bashford alla testa con un martello per poi accoltellarla più volte. Quando il marito Josh era rientrato a casa, lo aveva seguito al piano di sopra, lo aveva pugnalato e infine strangolato con una cintura o una corda.

Quel giorno, poche ore prima del duplice delitto, Martin aveva accompagnato la figlia della coppia a scuola e le aveva comprato la colazione. Agli inquirenti ha raccontato di aver avuto una lite per questioni economiche che sarebbe degenerata in tragedia.

Le testimonianze e il dramma familiare

Il processo ha rivelato un intreccio familiare complesso: Martin era stato in passato sposato con la madre di Chloe, molto prima che lei nascesse, ma negli ultimi anni aveva riallacciato un rapporto con la giovane coppia.

Elaine Sturges, madre della vittima ed ex moglie dell’imputato, lo ha descritto come un uomo “come Jekyll e Hyde”, soggetto a forti sbalzi d’umore e dipendenza dal gioco. “Non avrei mai pensato che fosse capace di fare una cosa simile”, ha detto.

Brooklyn Bashford, il figlio diciottenne della coppia, ha commentato fuori dal tribunale:

“Siamo tutti un po’ emozionati. Ci sono voluti due anni e mezzo per arrivare finalmente a questo punto.”

Il fratello di Josh, Billy Bashford, ha aggiunto:

“Questa è giustizia per Josh e Chloe.”

La condanna e le parole della polizia

Kimball Edey, l’ispettore capo incaricato delle indagini, ha spiegato che, sebbene l’attacco sia avvenuto in un arco di tempo relativamente breve, è stato “sostenuto e violento”.

Martin sarà condannato il 6 novembre.

Secondo gli inquirenti, dopo gli omicidi, l’uomo avrebbe cercato di inscenare una normale quotidianità, arrivando persino a prendere i bambini a scuola. “Aveva le idee molto chiare su ciò che stava facendo”, ha dichiarato Andrew Bashford, padre di una delle vittime.

Conclusione

La madre di Josh Bashford, Sharon, ha dichiarato alla BBC che “qualsiasi verdetto o punizione non farà mai alcuna differenza”.

Per la famiglia Bashford, il verdetto chiude un lungo capitolo di dolore, ma lascia una ferita che difficilmente potrà rimarginarsi.