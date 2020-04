De Luca: ‘Mascherine obbligatorie in Campania da fine aprile’

Mascherine obbligatorie in Campania da fine aprile. Vincenzo De Luca ha anticipato la misura nel corso del suo intervento sulla pagina Facebook per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria.

‘Mascherine alle farmacie dalla prossima settimana’

Il Governatore ha spiegato che il provvedimento non è stato reso ancora obbligatorio in quanto si vuole prima avviare la produzione di tre milioni e mezzo di mascherine. “Dalla prossima settimana iniziamo a distribuire le mascherine alle farmacie, ai medici di medicina generale, alla residenze sanitarie assistite ai servizi sociali dei comuni”.

De Luca ha ribadito che tra due settimane l’uso sarà obbligatorio in Campania e che saranno vendute anche “nei supermercati e tabacchi a prezzo dimezzati rispetto a quello di costo”.

De Luca: ‘Le mascherine saranno vendute anche nei supermercati, le indosseremo per diverso tempo’

Senza fare giri di parole il Governatore della Campania ha sottolineato che le mascherine andranno indossate per diverso tempo mentre per quanto concerne la fase 2 ha ribadito che si spera in una graduale ripresa dell’attività economica a maggio. “Ma prima è necessario fare un altro sacrificio di due settimane”.

Inoltre De Luca ha sollevato perplessità sui tamponi rapidi: “I test rapidi vanno sempre seguiti da quelli fatti in ospedale perché sono gli unici che ti danno certezze”.