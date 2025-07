Tragedia in luna di miele: Jake Rosencranz muore colpito da un fulmine in Florida

Un uomo è morto in Florida dopo essere stato colpito da un fulmine durante il viaggio di nozze

Colpito da un fulmine mentre era in acqua: muore un 29enne in luna di miele

Era una giornata di sole a New Smyrna Beach, in Florida, quando una tragedia ha spezzato la vita di Jake Rosencranz, 29 anni, originario del Colorado. Il giovane è stato colpito da un fulmine mentre si trovava con i piedi nell’acqua, a pochi passi dalla riva, durante una luna di miele con sua moglie Leah. La coppia non aveva potuto fare il viaggio dopo le nozze per questioni personali ma dopo due anni erano riusciti a coronare il loro sogno.

L’incidente è avvenuto venerdì 20 giugno intorno alle 12:30. Secondo quanto riferito dal personale della sicurezza delle spiagge della contea di Volusia, si è trattato di un raro caso di “fulmine a ciel sereno”, un fenomeno che può verificarsi anche con condizioni meteorologiche apparentemente favorevoli.

Una giornata serena, poi il dramma

Quel giorno il cielo sembrava limpido, nonostante vi fosse maltempo nell’entroterra, a circa 6 km di distanza. Jake stava camminando con i piedi nell’oceano quando è stato colpito. Un testimone ha raccontato:

“È stata la scarica più violenta che abbia mai sentito”.

Rosencranz è crollato all’istante. I passanti sono accorsi per soccorrerlo, e un’infermiera presente in spiaggia ha iniziato immediatamente la rianimazione cardiopolmonare (RCP). Poco dopo, è arrivato un bagnino e poi i soccorritori, che hanno trasportato Jake in ospedale in condizioni critiche. Purtroppo, non ce l’ha fatta.

Una luna di miele rimandata e un amore lungo anni

Jake e Leah si erano sposati nell’estate del 2023. Avevano rimandato la luna di miele e ora stavano finalmente festeggiando insieme. Vivevano a Denver, nel quartiere di Washington Park, e amavano viaggiare.

Sui social, Leah aveva condiviso numerose foto del loro matrimonio e delle vacanze passate. La notizia della tragedia ha sconvolto amici, colleghi e familiari, che hanno subito lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, raggiungendo oltre 25.000 dollari in meno di 24 ore.

L’omaggio dell’azienda e delle autorità

Jake lavorava presso il Behm Consulting Group, che ha rilasciato una nota commossa:

“Era un amico leale e un collega straordinario. Il nostro cuore è con Leah e con la sua famiglia. Ci mancherà profondamente.”

Anche lo sceriffo della contea di Volusia, Mike Chitwood, ha espresso cordoglio:

“Jake avrebbe dovuto vivere molti altri anniversari con sua moglie. Inviamo le nostre più sincere condoglianze.”

Fulmini in Florida: un rischio sottovalutato

Il Dipartimento della Salute della Florida definisce lo Stato la “capitale dei fulmini” degli Stati Uniti. Ogni anno si verificano oltre 1,2 milioni di scariche e, secondo il CDC, le probabilità di essere colpiti sono 1 su 1 milione. Tuttavia, il 90% delle persone sopravvive.

Nello stesso giorno, altre due persone sono state colpite indirettamente da un fulmine mentre giocavano a golf, sempre nella contea di Volusia: fortunatamente non sono state ricoverate.

“Fulmini a ciel sereno”: cosa sono e quanto sono pericolosi?

I fulmini a ciel sereno possono colpire anche a 32 km di distanza dalla tempesta più vicina. Non è necessario vedere nuvole minacciose o sentire tuoni per essere in pericolo. Gli esperti raccomandano di lasciare l’acqua e le spiagge al primo segnale di maltempo, anche se lontano.