Marito e moglie muoiono in un incidente sulla strada per Metaponto: ferito il figlio 22enne

Giuseppe Carrino e Maria Di Pede

Domenica 6 luglio, all’alba, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di due persone lungo la strada provinciale 3 che collega Matera alle località balneari dello Jonio lucano. A perdere la vita sono stati Maria Di Pede, 45 anni, morta sul colpo, e Giuseppe Carrino, 50 anni, deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale “Madonna delle Grazie” della città dei Sassi.

La coppia viaggiava in direzione Metaponto su un’Alfa Romeo Mito, quando la loro auto si è scontrata frontalmente con una Renault Scenic. Nell’abitacolo con loro c’era anche il figlio 22enne, rimasto ferito.

Il figlio trasportato in ospedale, feriti anche due giovani di Altamura

Dopo l’impatto, il giovane è stato trasportato in ambulanza in ospedale dal 118 Basilicata Soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta sotto osservazione.

A bordo dell’altra auto coinvolta, una Renault Scenic, viaggiavano due giovani, entrambi residenti ad Altamura, in provincia di Bari. Anche loro sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedali della zona: uno di loro è stato trasferito in eliambulanza al “San Carlo” di Potenza.

Un tragitto verso il mare si trasforma in tragedia

Secondo quanto ricostruito finora, l’impatto sarebbe avvenuto nei pressi del Motel San Marco, un tratto molto trafficato in estate, soprattutto nei fine settimana, da chi parte da Matera per raggiungere le spiagge joniche.

I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, il personale dell’Anas e diverse ambulanze. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, provocando disagi alla viabilità in una giornata di partenze per il mare.

Chi erano Maria Di Pede e Giuseppe Carrino

Maria Di Pede e Giuseppe Carrino vivevano a Matera. Erano genitori di due figli e molto conosciuti in città. L’intera comunità è rimasta scossa dalla notizia della tragedia. L’incidente ha suscitato profondo cordoglio anche sui social, dove amici e parenti hanno espresso messaggi di vicinanza al figlio ferito e alla famiglia.

Altri incidenti nel weekend: sette feriti a Gioia del Colle

Nella stessa mattinata si è verificato un altro incidente sulla Statale 100 all’altezza di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Sei auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena: sette le persone ferite. La carreggiata in direzione Bari è stata chiusa per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli.