Coronavirus, il Governo chiude le discoteche e dispone l’obbligo delle mascherine all’aperto: ecco in quali casi

Il Governo ha disposto oggi 16 agosto la chiusura delle discoteche. La notizia è stata confermata dal Corriere della Sera dopo che circolavano da ore rumors in tal senso. Al termine del vertice Governo-Regioni (in videoconferenza) di questo pomeriggio e, dopo l’impennata di casi registrati nelle scorse ore, è maturata una decisione che sicuramente farà discutere.

Coronavirus, disposta la chiusura delle discoteche dal Governo

Alcune regioni, la Calabria, avevano già anticipato il provvedimento dell’esecutivo rendendo off limits le sale da balla. In Puglia era stato imposto l’uso della mascherina mentre in altre, la Sardegna, non era stata disposta nessuna restrizione. La decisione avrà effetto almeno fino almeno fino al 7 settembre.

Mascherine obbligatorie all’aperto dove non si può osservare il distanziamento sociale

Novità anche per le mascherine che saranno obbligatorie anche obbligatorie anche all’aperto nei luoghi dove non si può mantenere il distanziamento sociale dalle 18:00 alle 6:00 del mattino su tutto il territorio nazionale.

Il Governo si è così adeguato alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico che aveva manifestato nei giorni scorsi la preoccupazione di fronte all’aumento di casi di contagio.