Massimo Boldi invoca il ritorno del Signore: ‘Mascherine da Pecos Bill, i potenti ci vogliono terrorizzare’

Massimo Boldi invoca l’intervento divino e finisce in tendenza su Twitter. Nelle scorse ore il comico ha condiviso un post sulla sua pagina Facebook prendendo posizione sulle ultime disposizioni assunte per fronteggiare l’emergenza Covid 19 e sulla questione delle mascherine.

Senza fare giri di parole l’attore si rivolge ai ‘potenti’ accusandoli di voler terrorizzare il mondo e, sulla stessa lunghezza d’onda dei negazionisti, critica l’uso delle mascherine.

Massimo Boldi: ‘Il popolo ha paura e non vuole tapparsi la bocca con le mascherine’

“Stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, regioni, stati.

Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill” – ha riferito Massimo Boldi che poi ha invocato il ritorno del Messia sulla terra.

‘Forse è tempo che ritorno il salvatore dei mondi e si manifesti in qualasisi forma’

“Forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, si Lui…il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere là malasorte è l’indifferenza dei Governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre.

Lo dico e lo ripeto Ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni”. Nei giorni scorsi anche Miguel Bosé si era apertamente schierato contro l’utilizzo delle mascherine.