Nike, spot da brividi con le ragazze di Finale Ligure che giocano a tennis sul tetto (VIDEO)

“You can’t stop sport“, nessuno può fermare lo sport. Il nuovo spot della Nike conquista tutti e diventa virale sui social. Emozioni, situazioni contrastanti: dalla gioia al dolore. Una sequenza da brividi che arriva in un momento difficile per il mondo per l’emergenza coronavirus. Tra i filmati selezionati dalla multinazionale statunitense anche il video delle due ragazze di Finale Ligure che giocano a tennis sul tetto.

‘You can’t stop sport’, lo spot della Nike

La nuova pubblicità Nike riunisce quei momenti con un montaggio sorprendente e trasmette il messaggio in modo fantastico.

L’annuncio riguarda il potere unificante dello sport, anche se lo spettro della pandemia è ancora pesantemente sospeso su tutto lo sport professionale e mostra anche come lo sport aiuta a creare un campo di gioco uguale per gli atleti che desiderano creare un cambiamento.

Dalla gioia al dolore: spot nel segno delle emozioni

Il team di Wieden + Kennedy che ha creato l’annuncio ha ricercato 4.000 sequenze di azioni sportive e ne ha scelte 72 da combinare in 36 momenti a schermo diviso, in cui l’azione su entrambi i lati sembra fondersi in uno. È senza soluzione di continuità ed è sorprendente.

Anche Vittoria e Carola di Finale Ligure nel filmato della Nike

Nello spot anche le due ragazze di Finale Ligure, Vittoria e Carola, che giocano a tennis sui tetti nel periodo del lockdown. Video che diventò virale in tutto il mondo con le due giovani che, successivamente, hanno avuto anche modo di incontrare Roger Federer.