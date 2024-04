Giuseppe Cossentino ha presentato a Salerno il libro Passioni Senza fine: attore di Vivere special guest

Un incontro di grande impatto culturale ha avuto luogo recentemente a Salerno, presso la sede della Life Entertainment APS della giornalista Marita Miano, un evento che ha illuminato l’importanza del dialogo culturale attraverso la letteratura. Il fulcro dell’evento è stata la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Cossentino, Passioni Senza Fine, opera che segue l’omonimo radiodramma acclamato a livello internazionale.

Passioni Senza Fine è il nuovo romanzo di Giuseppe Cossentino, il libro è stato presentato al Life Entertainment APS di Salerno

Il romanzo, pubblicato dalla Olisterno Editore nella collana Autorinediti, esplora la storia di un amore proibito tra la matura Ginevra De Santis e il giovane Brando Buonocore, inserendosi perfettamente nel vivido tessuto sociale e culturale di Napoli. Questo contesto serve da sfondo per toccare temi di grande rilevanza sociale come la violenza sulle donne, l’omofobia, la pedofilia e il terrorismo, temi che conferiscono al romanzo uno spessore educativo e di denuncia. L’evento è stato moderato con maestria dal giornalista Giuseppe Nappa e ha visto la partecipazione straordinaria dell’attore Fabio Mazzari.

Notissimo per il suo ruolo nella soap opera Vivere, Mazzari ha arricchito la serata con letture intensamente emotive di alcuni estratti del libro, trasformando il momento in una vera e propria performance teatrale di alto livello. Tra gli ospiti illustri, gli attori Nunzio Bellino e Kevin Capece hanno contribuito a dare ulteriore prestigio alla serata, che ha beneficiato anche della collaborazione di Massmedia Comunicazione e della copertura mediatica di Arte’s tv e del quotidiano online Occhio All’Artista Magazine, entrambi presenti per immortalare l’evento.

Fabio Mazzari e Giuseppe Cossentino

L’attore di Vivere Fabio Mazzari ha letto alcuni estratti del libro

Questo appuntamento non solo ha messo in luce l’opera di Cossentino, ma ha anche dimostrato come la letteratura possa diventare un veicolo di riflessione su questioni urgenti e talvolta scomode, giocando un ruolo fondamentale nel promuovere il cambiamento sociale attraverso la cultura. La presenza di figure prominenti del mondo dello spettacolo e della letteratura ha sottolineato l’importanza di eventi culturali ben orchestrati, capaci di coinvolgere e sensibilizzare un pubblico ampio e variegato. In conclusione, l’evento di Salerno ha evidenziato come il dialogo tra diverse forme d’arte possa arricchire la nostra comprensione dei problemi sociali, stimolando un confronto costruttivo e aperto nella società.