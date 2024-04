Travolto in scooter da un’auto contromano a Verona: il 36enne Elia Zecchinato muore sul colpo

Verrà indagata per omicidio stradale la 32enne che a Verona alla guida della sua auto ha colpito uno scooterista di 36 anni, Elia Zecchinato, che è rimasto ucciso. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 13:00 di lunedì 29 aprile in zona Zai con l’auto che veniva contromano da via Chioda come rilevato del nucleo infortunistico della Polizia locale.

Verona, lo scontro tra scooter e auto a scooter in zona Zai: Elia Zecchinato è sbattuto violentemente su un muretto

Lo scontro non ha dato scampo ad Elia Zecchinato che è deceduto sul colpo dopo il violento impatto con la Peugeot che ha scaraventato il suo scooter contro il muretto tra via Chioda e via Torricelli, all’altezza della segnaletica. Sulle cause e la dinamica dell’incidente mortale indagano ora gli agenti della Polizia locale, giunti in zona con più pattuglie per svolgere i rilievi e gestire la viabilità.

L’automobilista è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Borgo Trento, non in gravi condizioni. La 32enne è fondamentalmente indagata per omicidio stradale. Il 36enne di Borgo Milano (Verona) lavorava alla Bep’s di via Torricelli, il negozio di accessori e ricambi per auto, moto e bici.