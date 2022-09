Come approcciarsi nel modo giusto all’integrazione alimentare

Si sente spesso parlare di integrazione alimentare al giorno d’oggi. Non sempre, però, si tocca l’argomento con la giusta consapevolezza. Online sono disponibili numerosi prodotti per chi vuole puntare sulla supplementazione per mantenere il peso forma. Dalla confezione di 60 compresse di Armolipid Plus fino ad altre soluzioni, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Come iniziare a utilizzare questi prodotti senza fare errori? Ecco qualche consiglio.

Attenzione alla dieta

Giova ripeterlo anche se è scritto sulle confezioni dei supplementi: gli integratori non sostituiscono la dieta. Quest’ultima dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza di tutti i nutrienti. Oggi come oggi, purtroppo, si tende spesso a demonizzare i carboidrati, sbagliando. Se si ha intenzione di perdere peso o di mantenere il risultato raggiunto non bisogna certo escluderli. La cosa giusta da fare è sceglierli bene. Ciò significa concentrarsi su quelli integrali, in modo da fare il pieno di fibre.

Le informazioni giuste

Nel momento in cui si decide di iniziare a prendere integratori per dimagrire, bisogna partire con le informazioni giuste. Ciò vuol dire, per esempio, contattare il proprio medico curante e farsi prescrivere gli esami del sangue. In questo modo, si ha la possibilità di individuare con certezza le eventuali carenze alimentari. Solo in questi casi, infatti, si devono prendere integratori. Questi prodotti sono dei supporti ai naturali meccanismi del corpo e devono intervenire nel momento in cui manca qualcosa.

I prodotti giusti

Premettendo il fatto che, anche quando si parla di integratori, il consiglio del medico curante deve fare da padrone, ricordiamo che, in generale, i prodotti giusti sono quelli acquistati tramite canali ufficiali e sicuri. Per togliersi ogni dubbio, la cosa migliore da fare è copiare e incollare il nome dell’integratore su Google per vedere se è incluso tra quelli autorizzati dal Ministero della Salute.

Quando si parla di procedure di autorizzazione alla vendita degli integratori in Italia, è bene ricordare che l’onere principale delle aziende è di dimostrare che il prodotto non fa male. Alla luce di ciò, se un integratore non è ancora in elenco vuol dire che qualche problema di qualità lo ha.

Le ore giuste

Per fare in modo che l’approccio all’integrazione risulti utile, è molto importante non solo rispettare i dosaggi, ma anche gli orari. Se un prodotto va preso, per esempio, 30 minuti dopo colazione, è cruciale rispettare pedissequamente questa indicazione. Il rischio, facendo il contrario, è spesso quello di rovinare la mucosa dello stomaco con sostanze che prese a stomaco pieno non danno alcun problema.

Non esagerare

Soprattutto quando si ha a che fare con integratori per lo sport, è essenziale non esagerare. Il rischio, infatti, è quello di compromettere per sempre la qualità delle proprie performance. Come nel caso dell’alimentazione, anche in questo vale la raccomandazione di non puntare tutto sul prodotto. Risultati eccellenti in ambito sportivo si costruiscono con la costanza e solo in un secondo momento interviene la supplementazione.

A ognuno il suo integratore

“Sai, mi sono trovata benissimo con quell’integratore drenante… perché non lo provi anche tu?”: quante persone si sono sentite dire parole uguali o simili almeno una volta nella vita? Tantissime! Ecco: sono un grave errore. Lo è dirle e lo è seguirle. L’integrazione efficace è quella personalizzata. Anche se non si ha a che fare con farmaci e con i relativi effetti collaterali, bisogna procedere in ottica sartoriale. Per rendersi conto dell’importanza che può avere una supplementazione “cucita” sulle esigenze della singola persona facciamo presente che, in alcuni casi, le caratteristiche dei prodotti da prendere possono cambiare a seconda delle mutazioni genetiche.

Questo accade per esempio con l’acido folico e con la mutazione MTHFR, un polimorfismo che influisce, ostacolandola, sulla conversione dell’omocisteina in metionina e che richiede, da parte dei portatori, l’assunzione di integratori ad hoc.