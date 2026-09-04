A16, schianto nella galleria Montemiletto: Dario Viscido muore a 50 anni, il furgone schiacciato tra due tir

Dario Viscido è deceduto nell'incidente sull'A16

L’incidente in direzione Napoli: il 50enne di Eboli è morto sul colpo

Tragedia questa mattina, venerdì 4 settembre, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un grave incidente ha provocato la morte di Dario Viscido, 50 anni, residente a Eboli. Lo schianto si è verificato intorno alle 10 all’interno della galleria Montemiletto, in provincia di Avellino, lungo la carreggiata in direzione Napoli.

La vittima era alla guida di un furgone rimasto coinvolto nella collisione tra due mezzi pesanti. Secondo le prime informazioni, il veicolo sarebbe rimasto schiacciato tra i due tir e per il conducente non ci sarebbe stato nulla da fare.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto un lungo intervento da parte dei soccorritori per consentire di mettere in sicurezza la zona e procedere con le operazioni di soccorso e di rilievo.

Il guasto del tir e poi l’impatto: la prima ricostruzione

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma una prima ricostruzione indica che la sequenza potrebbe essere iniziata con un guasto meccanico.

Uno dei due camion, un mezzo pesante che trasportava pomodori, avrebbe avuto un’avaria mentre percorreva la galleria, rendendo necessario fermarsi all’interno del tunnel.

Un secondo tir si sarebbe quindi fermato per prestare assistenza al conducente del primo mezzo. I due autocarri sarebbero rimasti fermi sulla carreggiata proprio quando è sopraggiunto il furgone condotto da Dario Viscido.

Il 50enne non sarebbe riuscito a evitare i due mezzi pesanti, andando a schiantarsi contro i camion. Nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte anche altre vetture che stavano percorrendo l’A16 in direzione Napoli.

Si tratta comunque di una prima ricostruzione: saranno i rilievi della Polizia Stradale e gli ulteriori accertamenti a chiarire con precisione cosa sia accaduto all’interno della galleria Montemiletto.

I soccorsi e la chiusura dell’A16

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, con le squadre del comando centrale e del distaccamento di Grottaminarda, oltre alla Polizia Stradale, ai soccorritori sanitari e al personale di Autostrade per l’Italia.

È stato fatto intervenire anche l’elisoccorso, ma per Dario Viscido ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato chiuso il tratto dell’A16 compreso tra i caselli di Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli.

La chiusura ha provocato lunghe code. Agli automobilisti diretti verso Napoli è stato indicato di uscire al casello di Benevento e proseguire attraverso la statale Appia, per poi rientrare in autostrada dal casello di Avellino Est.

Il tratto riaperto dopo le operazioni

Intorno alle 13:15, dopo le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, il tratto della A16 tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, è stato riaperto al traffico.

Restano gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone e provocato una vittima e diversi feriti secondo le prime informazioni.

Per la comunità di Eboli è invece il momento del dolore per la morte di Dario Viscido, deceduto a soli 50 anni durante un viaggio che si è trasformato in una tragedia.